Große Nachfrage, wenig Angebot: Augsburg impft das Umland mit

Plus Die Stadt Augsburg hat ihr Impfangebot schnell wieder ausgebaut. Trotzdem kommt es zu Wartezeiten. Auch deshalb, weil viele aus dem Umland sich die Spritze in Augsburg holen.

Zwei Mal monatlich fährt Dr. Andreas Schwab Notarztdienste in Augsburg. Als Notarzt konnte er sich Anfang des Jahres priorisiert impfen lassen. Als es jetzt um die Auffrischungsimpfung ging, war es für den 60-Jährigen alles andere als einfach, eine zu bekommen. Zunächst hieß es, dass nur über 70-Jährige eine Booster-Impfung erhielten, berichtet er. Schließlich – als doch alle für eine Booster-Impfung vorgesehen waren - wollte er online einen Termin ergattern. Aber Fehlanzeige. Alle Termine waren ausgebucht, kein einziger mehr frei. Dr. Andreas Schwab wählte die Nummer der Hotline des Augsburger Impfzentrums. Doch dort kam er auch nicht weiter. Priorisierungen gebe es nicht mehr, hieß es. Er müsse sich leider anstellen, wenn er keinen Termin habe. So wie Schwab geht es derzeit vielen, die einen Impftermin haben wollen. Zwar hat es die Stadt Augsburg geschafft, schneller als viele andere Kommunen ihr Impfangebot wieder hochzufahren. Dennoch übersteigt die Nachfrage derzeit das Angebot - auch deshalb, weil viele aus dem Umland, wo es noch weniger Termine gibt, derzeit die Augsburger Impfstationen ansteuern.