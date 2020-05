vor 2 Min.

Corona-Proteste müssen jetzt auf dem Plärrer-Gelände stattfinden

Rund 500 Menschen haben am vergangenen Samstag auf dem Rathausplatz gegen Beschränkungen in der Corona-Krise protestiert. Der Protest soll auch in Augsburg weitergehen - aber nicht mehr im Zentrum.

Plus Am Samstag soll es in Augsburg sechs Demos gegen die Corona-Regeln geben - auf dem Plärrer-Gelände. Die Polizei kündigt an, die Abstandsregeln durchzusetzen.

Von Stefan Krog

Die für Samstag angekündigten Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen sollen laut Stadt alle auf dem Plärrergelände stattfinden. Das weitläufige Areal sei besser geeignet als der Rathausplatz, so die Auskunft der Stadt nach einem Gespräch mit Polizei und Veranstalter. Wie berichtet, standen am vergangenen Samstag bei der Demo, die für 50 Personen angemeldet war, plötzlich rund 500 Menschen auf dem Rathausplatz, zum großen Teil unter Missachtung des Mindestabstands.

