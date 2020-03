18:00 Uhr

Coronavirus: Augsburg Open und vieles mehr fällt aus

Die beliebte Veranstaltungsreihe "Augsburg open" ist abgesagt. Auch unter der Grenze von 1000 Besuchern gibt es viele Absagen, jedoch nicht überall.

Von Jörg Heinzle

Was sich seit Tagen abgezeichnet hat, wird immer deutlicher: In den nächsten Wochen wird das öffentliche Leben massiv eingeschränkt sein, viele Veranstaltungen sind abgesagt oder werden verschoben. Es betrifft auch kleinere Veranstaltungen, die unter der Grenze von 1000 Besuchern liegen. Zwar werden diese Ereignisse nicht komplett untersagt, jeder Organisator muss sie aber rechtzeitig vorab bei der Stadt anmelden – mit einer Risikoabschätzung, sagt der städtische Ordnungsreferent Dirk Wurm ( SPD).

Viele Veranstalter haben bereits reagiert. Das Staatstheater macht vorerst keine Aufführungen mehr, auch keine vor kleinerem Publikum. Auch alle geplanten größeren Veranstaltungen in der Kongresshalle finden erst einmal nicht statt, verschoben wurden die Auftritte der Comedians Günter Grünwald und Carolin Kebekus – auf 6. Juli und 21. August. Im Vorverkauf erworbene Karten behalten nach Angaben des Veranstalters ihre Gültigkeit. Auch die beliebte Veranstaltungsreihe Augsburg Open fällt aus. Alle Teilnehmer, die sich online angemeldet und bezahlt haben, bekommen ihr Geld zurückerstattet. Barzahler müssen die erworbenen Bändchen ab dem 16. März an der Verkaufsstelle zurückgeben, wo sie die Bändchen erworben haben.

Corona-Sorge: Die Augsburger Grünen sagen schon mal die Wahlparty ab

Auch Parteien, die sich kurz vor der Kommunalwahl eigentlich im Endspurt des Wahlkampfs befinden, reagieren. Die Augsburger Grünen sagen ihren geplanten Wahlkampfabschluss mit Claudia Roth und OB-Kandidatin Martina Wild an diesem Freitag, 13. März, im Weissen Lamm ab. Auch die für Sonntag geplante Wahlparty fällt aus, zudem beenden die Grünen den Haustürwahlkampf. Infostände soll es allerdings geben. Die Parteivorsitzenden Peter Rauscher und Melanie Hippke teilen dazu mit, sie wollten „auf Nummer sicher gehen und verantwortungsvoll mit der derzeitigen Situation umgehen“.

Auch die CSU mit OB-Kandidatin Eva Weber reagiert ähnlich: Es gibt keinen Haustürwahlkampf und keine Verteilaktionen mehr, etwa mit Brezen an Bahnhöfen. Auch größere Veranstaltungen wie zum Beispiel der Besuch von Landtagspräsidentin Ilse Aigner und die geplante Wahlparty am Sonntagabend im „Camp Eva“ sind abgesagt. Die CSU will sich nun auf die sozialen Medien konzentrieren und dort auch Gespräche und Diskussionen übertragen.

Veranstaltung mit Christian Lindner wegen Coronavirus abgesagt

Die FDP wollte im Endspurt mit einem Auftritt von Parteichef Christian Lindner punkten. Eine für Mittwochabend geplante Veranstaltung sagte die Partei kurzfristig ab. Betroffen sind auch viele Vereine, die jetzt vor der Entscheidung stehen, ob sie ihre Treffen abhalten können oder nicht – gerade jene Vereine, in denen speziell ältere Menschen aktiv sind. So hat etwa der Vorstand des Sozialverbands VdK Firnhaberau und Hammerschmiede entschieden, dass der Seniorennachmittag am Freitag, 20. März, ausfällt. Auch ein im Jakobsstift für 18. März angekündigter Vortrag zum Thema „Arzneimittel im Alter – Probleme und Lösungsmöglichkeiten“ wird verschoben.

Martina Wild (links) von den Grünen im Gespräch mit Anwohnerin Susanne Erhard beim Haustürwahlkampf. Ab sofort verzichtet die OB-Kandidatin aus Sorge vor dem Virus darauf. Bild: Fridtjof Atterdal

Die Chorgemeinschaft St. Thomas verzichtet auf die geplante Aufführung der Nelson-Messe von Joseph Haydn am Samstag und Sonntag, 21. und 22. März. Es sollte eine große Aufführung mit Chor, Solisten und Orchester in den Kirchen St. Thomas in Kriegshaber und in evangelisch St. Ulrich werden – nun soll es einen Ersatztermin geben. Auch die Kirchengemeinde St. Thomas hat zahlreiche Termine gestrichen – auch den beliebten Mittagstisch „Nicht nur ein Ma(h)l“, bei dem Menschen für wenig Geld zusammen kommen und gemeinsam essen können. Auch Infoveranstaltungen von Schulen fallen aus, etwa der Tag der offenen Tür an der Reischleschen Wirtschaftsschule.

Es gibt aber nicht nur Absagen, einige Veranstalter halten an ihren geplanten Terminen bislang noch fest. Ein Beispiel: das Sensemble-Theater. „Alle geplanten Vorstellungen finden bis auf Weiteres statt“, sagte Theaterleiter Sebastian Seidel. Als Theater mit 100 Plätzen sei das Sensemble von den Empfehlungen zur Absage von größeren Veranstaltungen nicht betroffen.

