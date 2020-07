06:30 Uhr

Crêpes-Laden am Rathausplatz wird zur "Perlach-Tankstelle"

Szenegastronom Harry Winderl (links) präsentiert mit Heino Steinkehr ein neues Konzept für den Laden am Perlachturm.

Plus Das Geschäft mit Crêpes und Waffeln von Heino Steinker am Perlachturm in Augsburg lief schleppend. Nun gibt es ein neues Konzept, hinter dem ein Szenegastronom steckt.

Von Ina Marks

Bislang hatte Heino Steinker mit seinem Imbiss am Perlachturm nicht viel Glück. Ursprünglich wollte er dort Bratwürste verkaufen. Doch die Auflagen der Behörden machten ihm einen Strich durch die Rechnung. Er schwenkte auf Crêpes und Waffeln um, allerdings blieb das Geschäft eher mau. Demnächst öffnet der kleine Laden neben dem Rathaus mit einem neuen Konzept. Dahinter steckt auch ein bekannter Szenegastronom.

Heino Steinker sitzt in seinem rund 25 Quadratmeter großen Geschäft am Perlachturm, wo einst der Juwelier Jaufmann untergebracht war. Noch laufen die Umbaumaßnahmen. Der 55-Jährige will mit einem neuen Konzept künftig mehr Kunden anlocken. Unter dem Namen „Steinker’s Perlach Tankstelle“ wird der kleine Eckladen Ende nächster Woche wieder eröffnet. Die Idee dazu hatte Szenegastronom Harry Winderl, der den Parkgarten und die Almütte auf dem Christkindlesmarkt mitbetreibt sowie die Schalleralm auf dem Plärrer führt.

Gastronomie: Neuer Laden am Rathausplatz in Augsburg

„Ich hatte das Konzept einer Tankstelle schon länger in meiner Schublade liegen“, erzählt Winderl. Er und Steinker kennen sich vom Plärrer und dem Christkindlesmarkt. Schausteller Heino Steinker ist auf dem Plärrer des Chef des Biergartens „Almdorf“, auf dem Christkindlesmarkt verkauft er Bratwürste. Laut Harry Winderl sollen Kunden in der sogenannten Perlach-Tankstelle „alles gegen den Durst“ bekommen. Saftschorlen, Kaffeespezialitäten und Cola sowie alkoholische Getränke, wie Bier, Longdrinks und Cocktails. „Alles zum Mitnehmen. Aber wir machen keine Tankstellenpreise, sondern sind günstiger.“ Auch Sandwiches und Eis am Stiel soll es geben.

Der Plan könnte aufgehen, schließlich ist die Tramhaltestelle nebenan und auf dem Rathausplatz halten sich bekannterweise gerne junge Menschen auf, um dort zu sitzen, zu plaudern und etwas zu trinken. Pächter Heino Steinker ist gespannt, wie das neue Konzept angenommen wird. So wie bislang habe es jedenfalls nicht weitergehen können. „Crêpes sind zwar ein gutes Produkt“, sagt der Mann, der mit seiner Familie auf dem Plärrer das Almdorf und auf dem Christkindlesmarkt Imbissstände inne hat. Doch wie er seit der Eröffnung vergangenen November festgestellt habe, sei die Nachfrage danach gering.

"Perlach-Tankstelle" in Augsburg soll schon bald öffnen

Nun hofft Steinker, dass Winderls Plan für seinen Laden aufgeht. Eines ist ihm dabei wichtig zu betonen: „Wir führen den Laden ganz seriös. Alkohol wird erst ab 18 Jahren verkauft.“ Eröffnet wird die Perlach-Tankstelle voraussichtlich am nächsten Samstag. Die Öffnungszeiten sind täglich ab morgens um sieben Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab zehn Uhr.

Harry Winderl hat sich bei der Planung viel mit der Historie des Perlachturms und den Geschäftenunter dem Dachvorsprung beschäftigt. „Seit 1530 hat es hier schon Geschäfte gegeben“, berichtet er. Einst sei hier auch der Eiermarkt Augsburgs zu finden gewesen. Deshalb wird es in der Perlach-Tankstelle auch frische Eier zu kaufen geben.

