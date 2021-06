Debatte

06:00 Uhr

Trotz voller Innenstadt ist die Krise für Augsburgs Handel nicht vorbei

Passanten in der Augsburger Annastraße: Aktuell sind wieder viele Menschen in der Innenstadt unterwegs - doch bleibt das auch so?

Plus Die Kunden kommen nach dem Corona-Lockdown in Scharen zurück in die Augsburger Innenstadt. Doch bleibt das dauerhaft so?

Von Andrea Wenzel

Monatelang hat der Corona-Lockdown unser Leben lahm gelegt und besonders auch im Augsburger Einzelhandel für harte Einschnitte gesorgt. Vor allem Modehändler klagten wegen der Konkurrenz aus dem Internet über teils massive Einbrüche. Bis zu 95 Prozent weniger Umsatz, so hieß es, werde gemacht. Bei einer Umfrage des Handelsverbands gaben nach länger anhaltendem Lockdown rund 50 Prozent aller befragten Händler an, ihren Laden Ende 2021 schließen zu müssen, wenn sich nicht schnell etwas ändern würde. Schicksale von Geschäftsinhabern wurden bekannt, die all ihre Rücklagen in Ware und Miete investiert hatten und auch privat vor der Pleite standen. Experten waren sich daher schnell einig, dass Corona massive Folgen für die Innenstädte haben wird - auch für die Augsburger City.

Themen folgen