vor 50 Min.

Der "Blaue Zug" hat Augsburg verlassen

Der blaue Zug am Eingang zum Augsburger Bahnpark war ein beliebtes Fotomotiv. Jetzt ist der Blue Star Train an einen neuen Standort gebracht worden.

Der Blue Star Train im Augsburger Bahnpark war lange ein beliebtes Fotomotiv für Besucher und eine Anlaufstelle für Erlebnisgastronomie. Jetzt hat Eigentümer Jürgen Drexler den historischen Zug an einen neuen Eigentümer abgegeben. Der Vertrag sei am vergangenen Freitag unterzeichnet worden, noch am selben Abend habe ein Spezialtransportunternehmen den Zug abgeholt und zum neuen Standort nach Braunschweig überführt, so Drexler. Zu weiteren Plänen gab es noch keine Auskünfte.

"Blue Star Train" ist eine Rarität

Jürgen Drexler hatte den historischen Zug vor Jahren im Tessin entdeckt und 2005 erworben. Er ist eine Rarität: Der Trans-Europa-Express (TEE) war in den 1950er-Jahren das Aushängeschild der Deutschen Bundesbahn und eines der Symbole des deutschen Wirtschaftswunders. Drexler baute den blauen Zug mit Mitstreitern zu einem Gastrozug um. Aus dem TEE wurde der Blue Star Train. Ab 2006 war er zehn Jahre lang ein ungewöhnliches und gut gebuchtes Speiserestaurant im Augsburger Bahnpark. Er hatte immer in der Wintersaison geöffnet. (eva/AZ)

