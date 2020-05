11:15 Uhr

Die Stadt Augsburg denkt über Kurzarbeit in Behörden nach

Das ist der Zugang um städtischen Verwaltungsgebäude in der Maximilianstraße. Werden auch hier bald Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt?

Plus Immer mehr Firmen setzen wegen der Corona-Pandemie auf Kurzarbeit. Nun gibt es auch bei der Stadt Augsburg Überlegungen. Es werden bereits Dienststellen genannt.

Von Michael Hörmann

Die Corona-Pandemie hat die heimische Wirtschaft hart getroffen. Jedes dritte Unternehmen in der Region hat Kurzarbeit beantragt. Betroffen davon sind mehr als 70.000 Beschäftigte, hieß es bei der Vorstellung der April-Zahlen vom Arbeitsmarkt. Auch die Zahl der Arbeitslosen ist zuletzt gestiegen. Die Quote lag im April im Wirtschaftsraum bei 6,1 Prozent. Kurzarbeit wird nun auch für die Stadt Augsburg zum Thema. Es gibt Überlegungen, für einzelne Bereiche der Stadtverwaltung Beschäftigte in Kurzarbeit zu schicken. Dies bestätigt Ordnungsreferent Frank Pintsch, der für das Personal zuständig ist, auf Anfrage.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Themen folgen