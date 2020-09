vor 6 Min.

Diese Baustellen in Augsburg behindern den Verkehr

Im September gibt es mehrere Baustellen in Augsburg. Wo sie sind und welche Auswirkungen sie auf den Verkehr haben.

Die Abbrucharbeiten des Fußgängerstegs in der Friedberger Straße auf Höhe des Schäfflerbachs beginnen am Montag, 21. September. Wie die Stadt mitteilt, werden durch den Abriss und Abtransport die stadteinwärtige und die stadtauswärtige Fahrbahn auf je eine Fahrspur verengt. Die Friedberger Straße wird in diesem Bereich ab Donnerstagabend, 24. September, bis Dienstag, 29. September, 5 Uhr, für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Umleitungen aus beiden Fahrtrichtungen kommend sind ausgeschildert. Die kompletten Abrissarbeiten mit Auswirkung auf den Fahrzeugverkehr werden voraussichtlich Ende Oktober beendet sein.

In der Kirchbergstraße zwischen Leonhard-Hausmann-Straße und Metzstraße werden ab Montag, 21. September, Arbeiten an einer Wasserleitung ausgeführt. Dadurch ist die Kirchbergstraße für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Die Einbahnstraße in der Eberlestraße wird bis auf Höhe Orleansstraße verkürzt. Die Orleansstraße und die kurze Kazböckstraße werden für die Dauer der Maßnahme zu Einbahnstraßen in Richtung Augsburger Straße umgewandelt. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Mitte Oktober an.

Bauarbeiten in der Volkhartstraße in Augsburg

Am Montag, 21. September, beginnen Gleiserneuerungsarbeiten in der Volkhartstraße zwischen den Einmündungsbereichen Frölichstraße und Ottmarsgäßchen. In der Zeit, in der die Arbeiten ausgeführt werden, ist kein Abbiegen aus der Volkhartstraße vom Theater kommend in die Frölichstraße für den Fahrzeugverkehr möglich. Von der Schaezlerstraße kommend ist nur noch ein Rechtsabbiegen in die Volkhartstraße in Richtung Theater möglich. Eine Umleitung hierfür ist ausgeschildert. Die Arbeiten werden am Freitag, 25. September, abgeschlossen sein. (AZ)

Weitere Informationen unter: www.augsburg.de/baustellen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen