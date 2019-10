vor 10 Min.

Ein Bürger, der sich einmischt

Helmut Hartmann, bisher der einzige Friedenspreisträger aus Augsburg, wird 90 Jahre alt. Er hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass interkulturelle Verständigung gelingt

Von Alois Knoller

Denkt Helmut Hartmann an den Angriff eines Rechtsextremen auf die Synagoge von Halle und die darin betenden Juden vor wenigen Tagen, könnte ihm sein Lebenswerk fast vergebens erscheinen. Doch der Augsburger Friedenspreisträger des Jahres 2003 hat nie die Hoffnung aufgegeben, dass sich Menschen zum Guten wandeln können. Und dass Versöhnung und Verständigung über die unterschiedlichen Religionen und Kulturen hinweg möglich ist. Am Freitag feiert Hartmann seinen 90. Geburtstag, und sein größter Wunsch lautet, die nächste Generation möge die Menschenwürde als höchstes Gut wertschätzen. „Damit sie aufeinander hören, einander achten, miteinander leben und nicht schnell gefassten Vorurteilen erliegen.“

Diese Werte hat ihn sein Leben gelehrt. Im Dritten Reich wurde er einst als „Judenjunge“ beschimpft, denn seine Mutter Nelly galt den Nazis trotz ihrer protestantischen Taufe als jüdisch. Der siebenjährige Helmut musste ins Rathaus kommen, um sich vermessen zu lassen. Die amtlichen Rassebiologen stellten „vermehrt jüdische Merkmale“ bei ihm fest. Er hatte seinen Stempel als „Mischling“ weg, die Mitschüler schikanierten ihn, das Gymnasium musste er abbrechen und konnte erst nach dem Krieg sein Abitur ablegen. Er, der Sohn aus dem traditionsreichen Augsburger Papierunternehmen Hartmann & Mittler.

Zwei Karrieren hat Helmut Hartmann hinter sich gebracht. Erst trug er die Verantwortung für den väterlichen Papiergroßhandel, den er weitsichtig ausbaute. Hartmann engagierte sich im Wirtschaftsverband, in der FDP (die er verließ, als sich dort nationalliberale Töne einmischten) und war bayerischer Senator. Als er seine Jobs aufgab und sein Unternehmen verkaufte, wurde er zum Vorreiter für mehr Toleranz, zum Anreger und Stifter.

Auslöser waren die Anschläge Anfang der 90er Jahre in Mölln und Rostock-Lichtenhagen, wo die Häuser von Türken und Asylbewerbern in Brand gesteckt wurden. Frühe Erinnerungen an eingeschlagene Schaufenster und Hassparolen gegen jüdische Geschäftsleute stiegen in Hartmann auf. Sein Entsetzen teilte er mit Hansi Ruile, dem Chef der Kresslesmühle, und sie überlegten, wie Kinder in einem anderen Geist erzogen werden könnten. Die Idee für das Forum Interkulturelles Leben und Lernen (FILL) war geboren. „Ich war in der besonderen Situation, dass ich etwas tun konnte: Ich hatte Einfluss im Bayerischen Senat, und ich verfügte über Zeit und Geld für Neues“, sagt Hartmann. Bei FILL ist eins zum anderen gekommen: das Projekt „Künstler in der Schule“ („damit Kinder, die wenig Deutsch sprechen, an sich glauben“), das Islam-Podium, interkulturelle Theaterprojekte, die Reden über Frieden und Akzeptanz und der von ihm gestiftete Wissenschaftspreis für Interkulturelle Studien, der in Fachkreisen großes Renommee genießt. „Für eine Erziehung zur Verständigung müssen wir auch die Lehrer ausbilden“, kommentiert Hartmann diesen Preis.

Wegbegleiter bestärkten ihn in der Auffassung, dass jeder Einzelne gerufen ist, die Welt ein Stück besser zu machen. Nicht zuletzt lehrte ihn seine ebenso sozial engagierte katholische Ehefrau Marianne Respekt vor tief wurzelnden Überzeugungen. Als ihn („ich bin ein einfacher Augsburger Bürger“) 2003 die Heimatstadt aufs Podest hob, war er überrascht. „Nie hätte ich mit dem Friedenspreis gerechnet. Ich kannte doch die Preisträger vor mir …“

Gefreut habe er sich natürlich sehr und findet es erstaunlich, dass er bis jetzt der einzige Augsburger ist, der den Preis bekommen hat. Einen „beispielhaften Bürger“ nannte ihn damals die Laudatorin Cornelia Schmalz-Jacobsen. Die Jury sprach vom „unermüdlichen Motor“ der interkulturellen Verständigung. Zu Ehren von Helmut Hartmann, der seit fünf Jahren über Augsburgs Dächern in Sichtweite des Rathauses wohnt, gibt Oberbürgermeister Kurt Gribl heute einen Empfang.

