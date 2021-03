08:07 Uhr

Feuerwehr im Einsatz: Sturm beschädigt Dach, Baum stürzt auf Auto

Das stürmische Wetter hat der Berufsfeuerwehr Augsburg am Samstag einige Einsätze beschert.

Sturmtief Klaus hat nicht nur frischen Wind in die Stadt gebracht, sondern hat auch die Feuerwehr auf den Plan gerufen. 15 Mal mussten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr wegen Sturmschäden ausrücken, wie etwa am frühen Samstagnachmittag nach Göggingen in die Fabrikstraße.

Dort hatten die kräftigen Böen Teile eines Daches gelöst. Bei dem betroffenen Gebäude handelte es sich um das Haus, in dem auch die Künstlervereinigung Cultura Urbana untergebracht ist. Die Feuerwehr sicherte das Dach. Sturm "Klaus" sorgte noch für weitere Einsätze.

Laut Sprecher Anselm Brieger kümmerten sich die Einsatzkräfte in einem Parkhaus in der Ludwigstraße in der Innenstadt um zwei herausgebrochene Glasscheiben sowie um umgefallene Bauzäune im gesamten Stadtgebiet. In Haunstetten sicherte die Feuerwehr eine große Folie, die der Wind von einem Gerüst gezerrt hatte. Glück im Unglück hatten die Insassen eines Taxis, das in der Langenmantelstraße unterwegs war. Als das Fahrzeug an einer Ampel stand, krachte in dem Moment ein Baum auf das Auto. Es wurde niemand verletzt. (ina)

