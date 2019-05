12:15 Uhr

Handy-Raub: Täter bedrohen Mann nachts mit Messer

Ein Mann ist in der Nacht zum Freitag in der Augsburger Innenstadt überfallen worden. Die Räuber hielten ihm ein Messer vor den Bauch.

Das war eine bedrohliche Situationen für einen 32-jährigen Mann in Augsburg: Zwei Täter haben den Passanten in der Nacht zum Freitag in der Jakobervorstadt das Mobiltelefon geraubt. Wie die Polizei meldet, war der 32-Jährigen gegen 1 Uhr nachts zu Fuß in der Jakoberstraße unterwegs.

Auf der Höhe der 50er-Hausnummern hätten ihn plötzlich zwei Männer bedroht. Einer der Räuber hielt dem Opfer ein Messer vor den Bauch. Die Täter nahmen dem Mann dann das iPhone weg, das er in der Hand gehalten hatte.

Nach Raubüberfall: Fahndung der Polizei in Augsburg bringt keinen Erfolg

Die Polizei leitete eine Fahndung nach den Räubern ein, konnte aber keine Verdächtigen mehr finden. Die gesuchten Männer sind etwa 1,80 Meter groß, südländischer Typ. Sie trugen Vollbart. Hinweise an die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (jöh)

