In "Corona-Not": Angestellter hat Überfall am Autobahnsee erfunden

Ein Mitarbeiter des "Lauterbacher am See" hat den Überfall am Autobahnsee erfunden.

Plus Der Überfall auf einen Angestellten der Gaststätte am Augsburger Autobahnsee vor gut einer Woche hatte für Aufmerksamkeit gesorgt. Nun stellt sich die Geschichte anders dar.

Von Ina Marks

Das neue Lokal am Augsburger Autobahnsee "Lauterbacher am See" hat wegen des Lockdowns geschlossen wie alle anderen Restaurants auch. Aber sonntags, wenn Spaziergänger dort unterwegs sind, wird der Kioskverkauf im Bootshaus geöffnet. So auch am 31. Januar. Als ein 41-jähriger Angestellter an jenem Abend den Kiosk dicht gemacht hatte und zu seinem Auto wollte, soll er von zwei unbekannten Männern überfallen worden sein. Sie sollen ihm seine Tasche mit den Tageseinnahmen im vierstelligen Bereich gestohlen haben. So zumindest hatte es das vermeintliche Opfer gegenüber der Polizei angegeben.

Eine Beschreibung der Unbekannten lieferte der Mann dazu auch noch ab: Ihre Körpergröße, die Kleidung - beide hätten arabisches Aussehen gehabt. Die Polizei bat danach um Zeugenhinweise. Doch nun hat sich herausgestellt: Der Überfall war komplett erfunden, wie auch die Polizei bestätigt.

Darum hat der Mitarbeiter den Überfall am Autobahnsee erfunden

Der 41-Jährige hat seine Lügengeschichte offenbar gestanden. Laut Sebastian Priller, Chef der Brauerei Riegele, die das neu gebaute Wirtshaus am Autobahnsee verpachtet, sei man zutiefst enttäuscht. Bei dem Mann handele es sich um einen langjährigen und eigentlich zuverlässigen Mitarbeiter. Priller sagt auch, dass man gleichzeitig die menschliche Tragödie sehen müsse, die hinter dieser Lüge stecke.

Der Familienvater, der wie so viele in der Gastrobranche schon länger auf Kurzarbeit sei, habe aus Verzweiflung gehandelt und sich die Tageseinnahmen selbst eingesteckt. Es sei erschütternd, wie sich jemand aus Verzweiflung in so eine Situation bringe, meint Priller. Phillip Schaffer, Geschäftsführer des "Lauterbacher am See", spricht von einer Kurzschlusshandlung seines Mitarbeiters. Er habe immer großes Vertrauen in ihn gehabt. Doch die Zusammenarbeit sei nun beendet. "Die Gastronomie ist nun einmal ein bargeldintensives Geschäft. So ein Vertrauensbruch bleibt hängen."

Brauereichef Priller: Hinter fingiertem Überfall steckt menschliche Tragödie

Der vermeintliche Überfall hatte den Fokus zudem auf das Thema des unbeleuchteten Parkplatzes am Autobahnsee gelenkt. Wie berichtet, bitten der Geschäftsführer des "Lauterbacher am See" und der Brauerei-Chef schon seit Längerem die Stadt, dass sie auf dem öffentlichen Parkplatz in der Nähe der Gastronomie eine Beleuchtung installiert. Das, so betonen, Sebastian Priller und Phillip Schaffer, bleibe auf alle Fälle weiter ein wichtiges Thema - auch wenn der Überfall frei erfunden war.

