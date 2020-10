vor 21 Min.

Jogger entblößt sich nahe des Siebentischwalds vor einer Frau

Ein Unbekannter hat sich am Samstagnachmittag nahe des Siebentischwalds unsittlich vor einer Frau gezeigt.

Nach dem Vorfall sucht die Augsburger Polizei nach dem Exhibitionisten. Wer hat Beobachtungen gemacht?

Ein Unbekannter hat sich am Samstagnachmittag nahe des Siebentischwalds unsittlich vor einer Frau gezeigt. Die Polizei sucht nun nach dem Mann. Gegen 15.45 Uhr war die Spaziergängerin mit ihrem Hund in der Rentmeisterstraße in Richtung Siebentischwald unterwegs, als sie von einem Jogger überholt wurde. Plötzlich entblößte dieser sich und lief anschließend davon, heißt es im Polizeibericht. Die Beschreibung des Tatverdächtigen: etwa 20 bis 25 Jahre alt, dunkler Teint, rotes Sportshirt, beige, halblange Laufhose, weiße Turnschuhe. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der KPI Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323 3810 zu melden. (AZ)

