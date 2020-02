vor 2 Min.

Karstadt wird zum Schauplatz einer "Liebes-Ausstellung"

Das Augsburger Kaufhaus Karstadt präsentiert eine Ausstellung der Künstlerin Louise Loué. Titel: „Vergiss die Liebe nicht!“ Was die Besucher erwartet.

Von Miriam Scheibe

Bald ist Valentinstag und so wird in den Schaufenstern wieder allerlei Herzförmiges, Süßes und Rosafarbenes ausgestellt – auch in der Karstadt-Filiale am Moritzplatz. An die Liebe erinnern dort dieser Tage aber noch andere Gegenstände: Bis Montag, 17. Februar, ist die Wanderausstellung „Vergiss die Liebe nicht!“ im Kaufhaus zu Gast.

Dass es bei den zehn Exponaten, die im Erdgeschoss sowie im zweiten und vierten Obergeschoss ausgestellt sind, um die Liebe geht, erkennt man nicht auf den ersten Blick. Herzförmig und rosa ist weniges, skurril dafür einiges. In einer Vitrine im Erdgeschoss sieht man Fenchel, den ein Amorpfeil durchstößt. Ein Geschenk, das Künstlerin Louise Loué einem Ex-Freund nach einem Urlaub machte, in dem die beiden viel Fenchel gegessen hatten. Kurz darauf endete die Beziehung. Heute erinnere er sie an Kreativität – und an ihre Fähigkeit zu lieben.

Karstadt Augsburg präsentiert Ausstellung der Künstlerin Louise Loué

130 Erinnerungsstücke hat die Künstlerin seit 2007 gesammelt, jedes Souvenir einer echten Liebesgeschichte. Nun zeigt Loué ihre Sammlung in Augsburg. Ein Kaufhaus als Ausstellungsort sei für sie neu. Doch gerade im Alltag sollten Menschen an die Liebe erinnert werden.

Auch ihre eigenen Geschichten können Besucher einbringen. Wer mitmacht, kann Eintrittskarten für eine Veranstaltung im Café Samocca gewinnen, bei der Luise Loué am Valentinstag ab 19.30 Uhr aus dem Buch zur Ausstellung lesen wird. Auszüge aus dem Werk liest sie auch am Samstag, 8., und Freitag, 14. Februar, im Kaufhaus.

