Kita geschlossen: Erzieherin soll Kind die Hände fixiert haben

Plus Der Trägerverein gibt den Unikindergarten im Textilviertel nach 50 Jahren auf. Grund sind schwere Vorwürfe gegen die Mitarbeiter. Was ist wirklich passiert?

Wenige Tage noch, dann ist der Unikindergarten im Textilviertel Geschichte: Der Verein, der die Betreuungseinrichtung knapp 50 Jahre lang betrieb, hat sich aufgelöst, ab 7. Januar wird die Kita unter städtischer Trägerschaft weitergeführt. Dem scheinbar nahtlosen Übergang ging eine monatelange Auseinandersetzung voraus. Im Raum steht ein schwerer Vorwurf: Die bisherige leitende Erzieherin soll einem Kind gegen seinen Willen mit seiner Jacke die Hände festgebunden haben.

Die Meldung ging im Frühjahr beim Jugendamt ein. Eine Mutter, die ihr Kind in der Tagesstätte anmelden wollte, will beobachtet haben, wie die Erzieherin einem Jungen die Jacke so um den Körper band, dass seine Arme durch die Knoten fixiert waren. Der Vierjährige habe geweint und nach seiner Mutter gerufen. Die Erzieherin habe gesagt, die sei jetzt nicht da. Daraufhin habe der Bub eingenässt.

Der Trägerverein meldete den Vorfall beim Jugendamt

„Als wir davon hörten, waren wir entsetzt. Wir hatten großes Interesse, dass das Jugendamt das sofort prüft“, sagt Andrea Agbo, Vorsitzende des Trägervereins. Also wandte sie sich an das Jugendamt. Im Formular an die Behörde, das der Redaktion vorliegt, schildert die beschuldigte Erzieherin die Geschehnisse aus ihrer Sicht: Ein Kind sei zu ihr gekommen und habe sich über einen Jungen beschwert, der Schokolade geklaut hätte. Sie habe diesen daraufhin zu sich geholt und ihm erklärt, dass er aufgrund seines Verhaltens erst essen dürfe, wenn die anderen Kinder fertig seien. Der Junge habe protestiert und zu weinen begonnen.

Die Erzieherin befand sich in diesem Moment im Gespräch mit einer Mutter, die ihr eigenes Kind in der Kita anmelden wollte. Es war jene Mutter, die den Vorfall später meldete. Doch im Gegensatz zu deren Aussage, dem Jungen seien die Hände gebunden worden, beschreibt die Erzieherin den Vorfall anders: Sie habe den Buben vor sich gestellt und ihm ihre Hände auf die Schultern gelegt. Mit seiner Jacke fixiert habe sie ihn nicht. „Im Gegenteil. Es war sehr kalt an dem Tag, ich habe ihm die Jacke, die ihm über die Schultern gerutscht war, richtig angezogen“, sagt sie gegenüber unserer Redaktion.

Das Jugendamt begann, die unterschiedlichen Aussagen zu prüfen, und lud unter anderem die leitende Erzieherin, Vereinsvorsitzende Agbo sowie den Zweiten Vorsitzenden der Elterninitiative, der zugleich der Ehemann der Erzieherin ist, zum Gespräch. Der Verein erstellte später ein Gedächtnisprotokoll dieses Treffens. Eine Sachbearbeiterin des Jugendamts soll demnach im Lauf des Gesprächs geäußert haben, sie habe das Recht, die Kita zu schließen, die Erzieherin solle den Vorfall also zugeben. Der Verein empfand dies als Drohung, die sich mehrfach wiederholt habe.

Wie das Jugendamt den Fall beurteilt

Jugendamtsleiter Joachim Herz, der bei den Gesprächen selbst nicht dabei war, stellt die Sache anders dar: Der Vater des Jungen, dem die Hände festgebunden worden sein sollen, habe den Vorfall gegenüber der Behörde bestätigt. Er stützte sich dabei offenbar auf ein Telefonat mit der Erzieherin, die dies in diesem Rahmen zugegeben haben soll. „Wir sind auf Grund der Augenzeugin und der Aussage des Kindsvaters zu der Überzeugung gelangt, dass hier eine kinderschutzrelevante Situation aufgetreten ist“, schreibt Herz in einem Brief an den Trägerverein. Darüber hinaus lagen dem Amt offenbar weitere Vorwürfe anderer Zeugen vor. So würden in der Einrichtung „mit Kindern Tische abgewischt“.

Der Trägerverein kann dies alles nicht nachvollziehen. Der Vater bestritt im Gespräch mit der Elterninitiative laut Agbo, dass er im Jugendamt ein entsprechendes Eingeständnis der Erzieherin erwähnt habe. Er habe seinen Sohn nach dem angeblichen Vorfall auch noch sechs weitere Wochen in der Kita gelassen. „Er glaubte nicht, dass eine Gefährdung vorlag. Sonst hätte er ihn doch sofort abgemeldet“, schließt Vereinsvorsitzende Agbo daraus. Inzwischen sei der Kontakt zur Familie abgebrochen. Eine Elternversammlung mit 18 Sorgeberechtigten stärkte der Erzieherin mit Eingaben beim Jugendamt den Rücken. Im aktuellen Fall soll es außerdem zwei Zeugen geben, die die Aussagen der Erzieherin stützen. Auch sie sagen, der Junge sei nicht fixiert worden, er habe auch nicht eingenässt.

Es geht nicht darum, was die Mehrheit sagt

Das Jugendamt hat laut Aussage seines Leiters sowie des zuständigen Sozialreferenten Stefan Kiefer „alle vorliegenden Zeugenaussagen“ ausgewertet und abgewogen. Kiefer: „Welche Aussage das Jugendamt für glaubwürdig erachtet hat und welche nicht für weiterführend, hat es nach bestem Wissen und Gewissen entschieden. Es gibt hier keine mathematische Regel, dass die Mehrheit Recht hat.“ Das Jugendamt erhebe auch keinen Strafrechtsvorwurf gegen den Verein oder die Erzieherin. „Es geht hier allein um die Prüfung eines Hinweises der Eltern auf eine Kindswohlgefährdung. Und hier gilt klar, (auch) im Zweifel für das Wohl des Kindes“, so der Referent.

Etwaigen Gefährdungen sei das Jugendamt unter anderem durch unangemeldete Besuche in der Kita nachgegangen. „Andere als die angezeigte Kindswohlgefährdung zeigten sich nicht, aber Verbesserungsbedarf im Betrieb“, sagt Kiefer. Deshalb habe das Jugendamt auch eine Änderung in der Leitung und eine Fortbildung der betroffenen Erzieherin als „mildeste passende Maßnahme“ angekündigt. Von Anfang an habe sich das Amt aber dafür eingesetzt, „dass der Betrieb in der Kita nach Behebung der pädagogischen Mängel weitergehen kann“, so Kiefer. Man habe dem Verein sogar finanzielle Hilfe in Aussicht gestellt. Der Verein aber habe darauf bestanden, dass das Jugendamt die Vorwürfe fallen lässt, man habe sich schließlich nichts vorzuwerfen. Für den Referenten und das Jugendamt war dies nach eigener Auskunft nicht möglich: „Das Kindswohl ist nicht verhandelbar.“

Die Erzieherin fühlte sich in die Enge getrieben

Die beschuldigte Erzieherin hat inzwischen freiwillig gekündigt. „Ich fühlte mich total in die Enge getrieben. Ich hatte nichts von all dem getan“, nennt sie gegenüber unserer Redaktion den Grund für ihre Entscheidung. Zwölf Jahre sei sie in der Kita tätig gewesen, doch als Erzieherin will sie nicht mehr arbeiten. Auch der Trägerverein hat aufgegeben: Die Mitgliederversammlung beschloss, den Betrieb des Unikindergartens zum 31. Dezember einzustellen. Er wurde samt den betreuten Kindern gegen eine Ablöse der Ausstattung an die Stadt übergeben. Die städtische Kinderbetreuung wird die Einrichtung laut Stefan Kiefer mit eigenem Personal weiterführen.

In der zuständigen Abteilung im Jugendamt gab es ebenfalls personelle Veränderungen. Die zuständige Sachbearbeiterin ist seit Längerem außer Haus, der Abteilungsleiter anderswo Projektleiter, auch die Fachbereichsleiterin soll in Kürze eine andere Stelle im Haus antreten. Amtsleitung und Sozialreferent möchten dazu nichts sagen: „Personelle Entwicklungen tun in diesem Fall nichts zur Sache.“