Fahrrad-Demo in Augsburg: Die Stadt misst mit zweierlei Maß

Guter Kommentar! Das Problem der Menschen, die immer auf solche Veranstaltungen gerade in den sozialen Medien eindreschen, ist wohl einfach auch, dass Versammlungs- und Meinungsfreiheit für sie kein hohes Gut ist. Sie ist aber eines der höchsten Güter, die wir haben, fragen Sie mal Bürger in Ländern, wo dies nicht der Fall ist (Ungarn, Russland, China etc.). Nur schade, dass auch in Augsburg und Deutschland so oft Gerichte bemüht werden müssen, um dies durchzusetzen. Gewaltenteilung - leider in genau den Ländern ebenfalls nicht mehr funktionierend, die auch Meinungs- und Versammlungsfreiheit unterdrücken...

