vor 36 Min.

Kripo untersucht Übergriff auf junge Frau in Augsburg

Mehrere junge Männer sollen am Sonntagabend in Oberhausen eine 19-jährige Frau bedrängt und ihr Geld geraubt haben. Die Frau aus dem Kreis Augsburg meldete bei der Polizei, dass sie gegen 19.45 Uhr im Bereich des Hettenbachufers von vier Männern angesprochen worden sei. Die Männer, es habe sich eventuell um Flüchtlinge gehandelt, so die Polizei, hätten sie gefragt, ob sie zu einer Party mitkommen wolle. Als sie das abgelehnt habe, hätten zwei Männer sie an den Armen festgehalten, während die beiden anderen ihre Tasche durchsucht und daraus Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich genommen hätten. Danach seien Männer mit der Beute geflohen. Sie trugen laut der Frau rote, weiße und dunkle T-Shirts sowie Jeans. Hinweise nimmt die Kripo Augsburg an unter Telefon 0821/323 3810. (jöh)

