vor 24 Min.

Modehaus Benesch eröffnet eine neue Filiale in der Annastraße in Augsburg

Plus Der Umzug ins neue Geschäft war nicht allzu weit. 250 Meter trennen die alten und neuen Geschäftsräume des Modehauses Benesch in der Augsburger Stadtmitte.

Von Michael Hörmann

Im alten Geschäft an der nördlichen Zufahrt der Annastraße weisen nur noch die Aushänge an den Schaufenstern darauf hin, dass hier bis vor Kurzem das Modehaus Benesch angesiedelt war. Knapp 250 Meter Entfernung sind es bis zur neuen Adresse. Benesch ist der Innenstadt treu geblieben. Es ging noch ein Stück näher in Richtung Rathausplatz. Benesch sitzt jetzt in der alten Esprit-Filiale in der Annastraße.

Modehaus Benesch: Man setzt auf Luxusmode

Im neuen Haus steht deutlich mehr Platz zur Verfügung. Auf drei Etagen sind es rund 1250 Quadratmeter. Das Sortiment hat sich nicht gravierend geändert: Benesch setzt weiterhin auf Luxusmode bekannter Herstellermarken. Die Firma Benesch ist ein inhabergeführtes Geschäft und seit dem Jahr 1986 in Augsburg. Beim Einzug hatte es allerdings coronabedingt Verzögerungen gegeben. Ursprünglich war geplant, dass das neue Haus bereits im Mai startet.

Nachbar in der Annastraße ist ein neues Lokal

Der Einzug von Benesch ist nicht die einzige Neuerung in diesem Bereich der Annastraße. Im benachbarten Eckgebäude, in dem früher das Gasthaus Weißer Hase saß, ist nach einer Komplettsanierung ein neues Restaurant eröffnet worden. Es firmiert als Wirtshaus unter dem Bogen. Christian Blösl ist der Pächter des Lokals. Die ersten Tage seit Eröffnung haben gezeigt, dass gerade die Außengastronomie sehr gut angenommen wird.

