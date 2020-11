vor 58 Min.

O du Einsamer! Wie der Christbaum seinen Weg auf den Rathausplatz fand

Plus Auf dem Augsburger Rathausplatz steht seit Montag der Christbaum für alle. Doch er wird dieses Jahr "alleine" bleiben: kein Christkindlesmarkt, kein Engelesspiel, keine Treffen unter seinen Ästen.

Von Bernd Hohlen

Seit Montag steht er, der Christbaum für alle. Stolz, aber einsam ragt er vom Rathausplatz empor, um den Augsburgern wenigstens etwas Weihnachtsstimmung zu vermitteln. Obgleich das schwierig werden könnte, so ganz ohne Buden und Weihnachtsgetümmel und Engelesspiel drum herum. Dennoch soll mit der Tanne zumindest eine Augsburger Weihnachtstradition erhalten bleiben. Und so wurde der Baum am Montag mit viel Aufwand von seinem bisherigen Standort abgeholt.

„Wir haben uns einen besonders wuchtigen Baum ausgesucht, weil es ein spezielles Jahr ist. Der Baum übernimmt ja eine Sonderfunktion, weil es eben keinen Christkindlesmarkt geben wird“, sagt Friedrich Wüst vom Augsburger Marktamt. Peter Weißenhorn aus Inningen hat den Baum gespendet. "Es ist der Corona-Baum 2020“, sagt er. Die Tanne misst 16,7 Meter, ist etwa 50 Jahre alt und wiegt vier Tonnen. Verladen auf einem Schwertransporter, wog sie nur noch 3,8 Tonnen. Aber der Reihe nach.

Der Baum auf dem Rathausplatz in Augsburg kommt aus Inningen

Um 8 Uhr am Montagmorgen liegt noch dicker Nebel über Inningen. Die Tanne steht mächtig im Garten der Familie Weißenhorn. Als erster Schritt wird dem Baum weit oben eine dicke Eisenkette zur Sicherung und zum Anheben umgelegt, danach schneiden die Männer vom Forstamt das untere Geäst weg. Schließlich ist der dicke Stamm an der Reihe. „In nur zwei Minuten ist durchgesägt, was 50 Jahre gewachsen ist“, sagt Peter Weißenhorn etwas wehmütig.

Vor der Verladung muss der Baum auf Höhe einer Stammdicke von 65 Zentimetern zurückgeschnitten werden. Danach wiegt er nur noch 3,8 Tonnen. Am meisten Arbeit bereitet die Verladung des Baumes und die Sicherung für den Transport. Die Polizei ist bereits frühzeitig eingetroffen und muss ein Fahrzeug mit einem Abschlepper umsetzen lassen. Eine Stunde versucht man, den Halter ausfindig zu machen - vergeblich. Eskortiert von zwei Motorrädern und zwei Polizeifahrzeugen, setzt sich der Christbaum für den Rathausplatz schließlich um 11.37 Uhr in Bewegung.

Das Marktamt der Stadt Augsburg hatte ein Bewerbungsschreiben herausgegeben, auf das sich Baumbesitzer melden konnten. 50 Rückmeldungen gab es. Manch stattlicher Baum konnte nicht berücksichtigt werden, weil die Anfahrtswege für Kran und Schwertransporter nicht ausgelegt gewesen wären. In Inningen passte alles und Peter Weißenhorn ist stolz, dass sein Baum, den er selbst vor 47 Jahren gepflanzt hat, nun der Christbaum für alle Augsburger auf dem Rathausplatz wird.

Der Christbaum in Augsburg wird mit 1000 LED-Lampen geschmückt

Nach 35 Minuten Transportzeit über die B17, Bürgermeister-Ackermann-Straße, Klinkerberg und Karolinenstraße kommt der Baumtransport um 12.10 Uhr auf dem Rathausplatz an. Nach 20 Minuten steht der neue Augsburger Christbaum für alle. Gegen 12.30 Uhr können bei schönstem Sonnenschein die ersten Fotos geschossen werden. Marktamtsleiter Werner Kaufmann verrät noch etwas Besonderes: „Abends, wenn der Baum frisch gesägt ist, stelle ich mich gern in seine Nähe, weil er dann noch sehr wunderbar frisch riecht. Ein bisschen Duft des Waldes mitten in der Stadt.“

In den nächsten Tagen wird der Baum nun mit rund 1000 LED-Lampen und 300 goldenen Sternen geschmückt, auf der Spitze wird am Ende ein großer Stern prangen. O du Einsamer, ein bisschen Weihnachtsstimmung wirst du so bestimmt doch noch verbreiten.

