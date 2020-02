vor 3 Min.

Orkan-Böen: Zugausfälle, umgewehte Bäume und herumfliegende Dixi-Klos

Das Sturmtief "Bianca" setzt dem Verkehr in Bayern zu. Die S-Bahn München hat am Donnerstagabend in weiteren Teilen des Gesamtnetzes den Betrieb eingestellt. Auch auf der Bahnstrecke nach Garmisch ging nichts mehr.

In der Nacht auf Donnerstag fegte Sturm Bianca mit orkanartigen Böen durch Bayern. In Teilen der Region sorgte das für Probleme im Verkehr.

Glatte Straßen, Schnee und Sturm: Das Wetter hat Bahn- und Autofahrern am Donnerstagabend und in der Nacht zu schaffen gemacht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte eine Unwetterwarnung der Stufe 3 herausgegeben, die für die Nacht auf Freitag vom Alpenvorland bis zum Landkreis Aichach-Friedberg galt. Am Freitagmorgen galt die Unwetterwarnung noch immer für Teile der Landkreise Ostallgäu, Oberallgäu und Lindau. Die Meteorologen hatten vor orkanartigen Böen gewarnt: Es könnten Bäume entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Der DWD rät, noch bis Freitagvormittag alle Fenster und Türen zu schließen.

Sturm sorgt für mehr als 150 Einsätze in Schwaben

Die Leitstelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord meldete am Freitagmorgen 31 Einsätze in der Sturmnacht. Sieben Mal rückten Beamte aus, weil ein Baum auf eine Straße gestürzt war. Sowohl auf die Frickingerstraße in Augsburg als auch auf die Bergstraße in Rehling (Kreis Aichach-Friedberg) wurden Dixi-Klos geweht. Weitere Einsätze gab es wegen herumfliegender Wahlplakate, Bauzäune, eines umgefallenem Anhängers und mehrerer Mülltonnen. Auch zwei Schwertransporter, die eigentlich in der Nacht unterwegs sein sollten, mussten ihre Fahrt einstellen.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West gab es in der Nacht 126 Einsätze. Der überwiegende Teil sei im Zusammenhang mit umgewehten Bäumen gewesen, teilte die Leitstelle am Freitagmorgen mit. 17 Dächer wurden beschädigt, entweder durch den starken Sturm selbst oder durch umgestürzte Bäume. Am Morgen waren noch einige kleinere Nebenstraßen gesperrt.

Beide Polizeipräsidien berichteten, dass es keine Einsätze mit Verletzten gegeben habe.

Im Allgäu gab es in mehreren Gemeinden zeitweise Stromausfälle. Auch im Landkreis Augsburg hat es am Donnerstagabend aufgrund des Sturms Stromausfälle gegeben. Wegen des Sturms Stürzte bei Hausen ein Baum auf eine Mittelspannungsleitung, sodass im Bereich Diedorf/ Gessertshausen in mehreren Gemeinden für circa eine Stunde lang der Stromanschluss nicht funktionierte. Durch Umschaltungen konnte der Netzbetreiber die betroffenen Haushalte wieder ans Stromnetz anschließen - und damit die Auswirkungen gering halten.

Orkanartige Böen: Sturm und Schnee behindern Verkehr in Bayern

Auch auf den Fernstraßen in der Region sorgten die winterlichen Verhältnisse für Behinderungen. Auf der B10 nördlich von Ulm ist am Donnerstag kurz nach 22 Uhr ein Reisebus von einer Orkanböe erfasst worden und umgekippt. Der Bus mit Augsburger Kennzeichen blieb auf der Seite liegen, etliche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eilten herbei. Alle acht Insassen wurden leicht verletzt. Sie wurden auch von zwei Notärzten betreut.

In mehreren Teilen Bayerns haben Sturm und Schnee am Donnerstagabend auch den Bahn- und Autoverkehr behindert. Zwischen Nürnberg und Stuttgart musste kurz vor 20 Uhr ein IC-Zug im mittelfränkischen Leutershausen auf freier Strecke anhalten, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Grund war ein Baum, der ins Gleis gekracht war. Die Reisenden mussten mindestens eine Stunde ausharren.

Wegen des Sturmtiefs fuhren die S-Bahnen im Gesamtnetz München am Abend mit verminderter Geschwindigkeit. Um kurz nach 22.30 Uhr schließlich die Meldung: Die S-Bahn München stellt den Bahnbetrieb bis auf Weiteres für das Gesamtnetz München ein. Am Freitagmorgen meldete die Bahn, dass der S-Bahn-Betrieb bis auf einzelne Linien wieder stabil laufe - mit Verspätungen sei aber weiterhin zu rechnen. Bei der S2 ist der Streckenabschnitt zwischen Markt Schwaben und Erding weiterhin gesperrt, bei der S6 der Abschnitt zwischen Tutzing und Starnberg. Für beide Abschnitten wurde ein Schienenersatzverkehr mit Taxis eingerichtet. Wo es noch Beeinträchtigungen gibt, sehen Sie unter www.bahn.de/streckenagent.

Auf der Bahnstrecke zwischen München und Garmisch-Partenkirchen war am Donnerstagabend zwischen Weilheim und Murnau ein Baum ins Gleis gestürzt. Die Strecke musste komplett gesperrt werden. Auch für dieses Gebiet, das so genannte Werdenfelsnetz, wurde der Bahnverkehr am Abend komplett eingestellt. Am Freitagmorgen meldete die Bahn, dass folgende Strecken noch eingestellt bleiben:

München - Murnau

- München - Tutzing - Kochel

- - Murnau - Oberammergau

Zwischen Murnau und Starnberg sei ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Zwischen Starnberg und München Hauptbahnhof fahren die S-Bahnen der Linie S6. Die Bahn empfiehlt allen Reisenden, ihre aktuelle Verbindung auf der Internetseite oder mit der App der Bahn vor Antritt der Reise zu überprüfen. Weitere Infos finden Sie unter www.bahn.de/streckenagent.

Wetter: Wochenende wird mild und größtenteils trocken

Das Tief zieht aber schnell vorbei: Schon ab Freitagmittag darf man sich in der Region Augsburg wieder auf trockenes Wetter einstellen. Nach ein wenig Regen am Samstagmorgen wird es am Nachmittag fast schon frühlingshaft mild: Bei Temperaturen von bis zu elf Grad ist auch einmal ein Spaziergang drin. Nur die Sonne zeigt sich noch nicht so zuverlässig, wie erhofft. Ähnlich wolkig-mild wird es auch am Sonntag.

Zum Beginn der kommenden Woche wird es dann wieder regnerischer. Zu Schnee wird der Niederschlag nur selten. Nachts fallen die Temperaturen nur teilweise unter null Grad. Untertags pendeln sich die Temperaturen zwischen vier und zehn Grad ein. (mst, zian, jako)

