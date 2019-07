Pflegeskandal: Sie ist fassungslos über Missstände in Pflegeheim

Plus Nach dem Bekanntwerden der Zustände in dem Heim erzählt Angehörige Irini Banis, über was sie sich maßlos geärgert hat. Inzwischen scheint sich dort einiges zu tun.

Irini Banis hatte sich zuvor nicht getraut, wegen Missständen im Augsburger Pflegeheim „Haus am Schäfflerbach“ an die Öffentlichkeit zu gehen. „Ich dachte, es interessiert niemanden.“ Jetzt aber, nach den Berichten über die Einrichtung, tut sie es. Seit zehn Monaten ist dort ihr Bruder untergebracht. Banis ist selbst Pflegefachkraft. Aber was sie dort erlebt, macht sie fassungslos. Sie ist nicht die einzige, die auspackt. Vor ihr haben bereits zwei Frauen haltlose Zustände geschildert. Seitdem ist in der Einrichtung einiges in Bewegung gekommen.

Seit der Offenlegung des Pflegeskandals durch Angehörige ist man bei Korian bemüht, die Vorwürfe aufzuarbeiten. Der größte Betreiber von Pflegeeinrichtungen in Deutschland, hinter dem eine europäische Aktiengesellschaft mit Sitz in Paris steckt, kämpft um seinen Ruf. „Unser Ziel ist es, nicht nur der größte Anbieter zu sein, sondern auch der Beste“, sagt Tanja Müller von der Unternehmenskommunikation. Deshalb sei man in diesen Tagen mit dem Qualitätsmanagement in dem Augsburger Heim vor Ort. Auch, um Ansprechpartner für Betroffene und Angehörige zu sein.

Missstände in Augsburger Pflegeheim: Taschengeld wohl nicht ausgezahlt

„In der Einrichtung sind Sachen passiert, die nicht dem Standard von Korian entsprechen“, gibt die Sprecherin zu. Damit spricht sie etwa durchnässte Betten an. „Wir gehen offen mit der Kritik um.“ Allein die von Irini Banis fällt massiv aus.

Zehn Monate schon ist ihr Bruder im „Haus am Schäfflerbach“ untergebracht. „Seitdem hat er über zehn Kilo abgenommen.“ Er bekomme nichts „Gescheites“ zu essen. Fast täglich besucht die 59-Jährige ihren Bruder, duschte ihn in den ersten Monaten nahezu alle zwei Tage. „Sonst hätte er ausgesehen wie ein Penner. Das interessiert in dem Heim niemanden.“ Die Vorwürfe reichen weiter. Der Geldbeutel des Bruders sei gestohlen worden. „Sogar seine Uhr und der vermachte Siegelring unseres Vaters wurden aus seiner abgeschlossenen Schublade geklaut.“ Schlimmer aber sei, dass sie ihn häufig in eingenässten Hosen vorfinde. „Über Ostern war seine Bettwäsche vier Tage lang verkotet.“ Die Augsburgerin zog sie schließlich selber ab und packte sie in die Nasszelle. Dort habe die verschmutzte Wäsche noch ein paar Tage gelegen, bis sich jemand darum kümmerte. Über eines ärgert sie sich besonders.

Nämlich dass das Taschengeld des Bruders einbehalten worden sei. Monatlich stehen dem 69-Jährigen 114 Euro zu. Diesen Barbetrag erhält jeder Empfänger von Hilfe zur Pflege vom Bezirk Schwaben als Zuschuss für den Lebensunterhalt. Das Geld wird über ein Pflegeheim an die Bewohner ausgezahlt. Nur, Irini Banis Bruder erhielt vom Heim sein Taschengeld nicht – teils unter fadenscheinigen Vorwänden, wie sie erzählt. Nach ergebnislosen Diskussionen mit der Heimverwaltung im „Haus am Schäfflerbach“ musste Banis zig Telefonate mit Korian, der Heimaufsicht im Gesundheitsamt und dem Bezirk von Schwaben führen, bis sie als Bevollmächtigte ihres Bruders endlich an das Geld kam.

"In dem Heim herrscht ein Saustall hoch 5"

Bis dahin waren einige Monate vergangen und Irini Banis „fix und fertig mit den Nerven“. Eine andere Angehörige, die ihren Namen nicht preisgeben will, hat es längst aufgegeben, das Taschengeld für ihre dort betreute Mutter einzufordern. Inzwischen habe sich der ausstehende Betrag auf über 1000 Euro summiert, berichtet sie am Telefon. Angeherrscht sei sie worden, als sie immer wieder im Büro nachfragte.

Die 69-Jährige ist froh, dass die Missstände endlich ans Tageslicht gekommen sind, sagt sie. „In dem Heim herrscht ein Saustall hoch 5.“ Tanja Müller von Korian, die mit den Vorwürfen von unserer Redaktion konfrontiert wird, betont, dass den Heimbewohnern das Taschengeld zustehe. Insofern seien die Vorwürfe „dramatisch“. Es werde ein Audit des Verwaltungsbereiches im „Haus am Schäfflerbach“ stattfinden, um die Beschwerden bezüglich des Taschengeldes lückenlos aufzuklären, verspricht sie. „Zudem werden wir sämtlichen geäußerten Punkten in der kommenden Woche nachgehen.“ Fälle von Diebstählen seien ihnen bekannt, die Polizei sei eingeschaltet worden. Tanja Müller sagt, man wolle bei Korian nichts beschönigen, sondern das Vertrauen der Bewohner und Angehörigen zurück gewinnen. Vieles werde nun geprüft und verändert, die Speisepläne etwa umgestellt, neue Lieferanten ausgesucht.

Infos über das Pflegeheim und Betreiber "Korian" 1 / 4 Zurück Vorwärts Die Pflegeeinrichtung Haus am Schäfflerbach wurde Anfang 2016 von Korian übernommen. Es verfügt über 163 Pflegeplätze. Derzeit (Stand 2. Juli 2019) leben dort 154 Bewohnerinnen und Bewohner.

Der sogenannte Pflegeschlüssel, der mit den Kostenträgern verhandelt wurde, wird nach Angaben des Unternehmens eingehalten, ebenso die Fachkraftquote. Laut Korian sind derzeit (Stand 2. Juli 2019) 99 Mitarbeiter im Bereich der Pflege und Betreuung beschäftigt.

Korian ist eine europäische Aktiengesellschaft mit Sitz in Paris. Nach Unternehmensangaben sind die Anteilseigner langfristig und strategisch orientiert. Zu ihnen gehören demnach unter anderem Pensionsfonds und Banken. Der größte Teil der Aktien befindet sich im Streubesitz (56,91%).

Korian ist europaweit vertreten. Allein in Deutschland betreibt das Unternehmen 234 Pflegeheime. (ina)

Die mediale Berichterstattung hat in dem Pflegeheim mit derzeit 154 Bewohnerinnen und Bewohnern offenkundig einiges in Gang gesetzt. Manchmal sei der Schritt an die Öffentlichkeit für Angehörige leider die letzte Möglichkeit, um sich Gehör zu verschaffen, bedauert Johanna Sell, stellvertretende Geschäftsführerin des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK). Freilich gibt es Kontrollen durch den MDK und die Heimaufsicht des städtischen Gesundheitsamtes. Aber man könne nicht Tag und Nacht vor Ort sein. Sie glaube nicht, dass noch mehr Kontrolle etwas bringe. Es bedürfe einer grundlegenden Änderung in der Gesellschaft. „Pflege ist kein Ort für Gewinnmaximierung. Wir brauchen vielmehr eine höhere Wertschätzung der Pflege und bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte. Das Lebensende muss uns allen mehr wert sein.“ Wer diesbezüglich inzwischen komplett frustriert ist, ist der sogenannte Pflege-Rebell Armin Rieger.

Augsburger Pflege-Rebell Rieger: "Nur auf Gewinnmaximierung aus"

Seit Jahren kritisiert der Augsburger, der selbst eine Einrichtung geleitet hatte, das Gesundheits- und Pflegesystem an. Dass immer wieder Skandale bekannt werden, überrascht ihn nicht. Vor allem, wenn es um große Träger wie Korian geht, die auf Gewinnmaximierung aus seien. Doch eines wurmt den 61-Jährigen. „Ich wundere mich, dass sich Pflegekräfte für so etwas hergeben. Sie sind der verlängerte Arm eines Trägers und könnten für Veränderung sorgen. Sie bräuchten nur kündigen und wechseln.“

Irini Banis, die für ihren Bruder nach einem neuen Platz sucht und bislang nur Absagen erhielt, ist selbst in der Branche tätig. Sie hat in etlichen Einrichtungen gearbeitet. Banis sagt, sie habe viele Missstände erlebt und angeprangert. „Ich eckte immer an und galt als Nestbeschmutzerin. Ich wurde gemobbt.“ Aber die Augsburgerin lässt sich den Mund nicht verbieten. Deshalb hat sie sich auch im aktuellen Fall zu Wort gemeldet. Sie selbst merkt in diesen Tagen schon positive Veränderungen im Heim. „Ich bin gespannt, wie lange das anhält.“ Sie werde es auf alle Fälle beobachten.

