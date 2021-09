Prozess in Augsburg

Bandenkriminalität: Autos im Ausland gestohlen und in Augsburg verkauft

Im Ausland gestohlene Autos wurden in Augsburg verkauft.

Plus Ein 45 Jahre alter Rumäne soll Mitglied einer Hehlerbande gewesen sein, die Autos im Ausland gestohlen und in Augsburg verkauft hatte. Nun stand er vor Gericht.

Von Klaus Utzni

"Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen" ist eine alte, sinnbildliche Volksweisheit. Sie besagt, dass die Justiz eher die kleinen Ganoven verurteilt. Heutzutage schicken Gerichte natürlich auch die großen Fische in den Knast – vorausgesetzt, man wird ihnen habhaft. Denn diejenigen, die in den Genuss der fetten Beute gelangen, ohne sich die Finger dreckig zu machen, leben oft unerkannt im Ausland. Vor allem bei der Bandenkriminalität werden eher die Handlanger gefasst, die Hintermänner bleiben im Dunkeln. Was wieder einmal ein Fall beweist, den ein Schöffengericht unter Vorsitz von Susanne Scheiwiller abzuhandeln hatte.

