Seenotrettung ist das beherrschende Thema an der Friedenstafel

Die Seenotrettung wurde schon vor dem Friedensfest zum Politikum. Eigentlich werden an der Tafel politische Themen ausgeklammert. Dieses Jahr kam es aber anders.

Hunderte Menschen sitzen am Donnerstag an der Friedenstafel auf dem Augsburger Rathausplatz. Sie feiern das Hohe Friedensfest, unterhalten sich bei Live-Musik, essen ihre mitgebrachten Speisen. Vertreter sämtlicher Religionsgemeinschaften überbringen auf der Bühne ihre Friedensgrüße. Eigentlich wie immer. Zumindest wie früher. Dass etwas anders ist, darauf weisen allein die orangefarbenen Plakate hin, die in der Menschenmenge vereinzelt hochgehalten werden.

„Stoppt das Sterben im Mittelmeer“ und „Seenotrettung ist menschlich“ ist darauf etwa zu lesen. Wie 2018 wurde das Friedensfest wieder zum Politikum. Doch diesmal sorgt nicht der unerwartete Auftritt eines Seenotretters für Überraschung, sondern der geplante des Oberbürgermeisters.

Flüchtlingsrat, Seebrücke und knapp 30 weitere Organisationen hatten im Vorfeld einen offenen Brief an Kurt Gribl (CSU) und den Stadtrat geschrieben. Darin wird unter anderem gefordert, Augsburg zu einer „sicheren Hafenstadt für Flüchtlinge“ zu erklären. Ein Redebeitrag der Seebrücke wurde abgelehnt. Während CSU-OB-Kandidatin Eva Weber am Vortag noch über eine Pressemitteilung verkündete, die Friedenstafel sei keine Plattform, um das Thema Seenotrettung zu diskutieren, überrascht Kurt Gribl mit einer 20-minütigen Stellungnahme.

Lange habe er überlegt, ob er sich in diesem Rahmen zu dem offenen Brief und dem Thema Seenotrettung äußern soll, beginnt er auf der Bühne. „Ich habe mich entschieden, dass ich mich nicht wegducken will.“ Schließlich seien ihm und der Stadt Augsburg gegenüber öffentlich Erwartungen formuliert worden. Das Thema Seenotrettung sei wichtig. Dafür erntet er Applaus. Gribl holt aus, erinnert, dass sich der Stadtrat im Oktober mit dem Antrag auf Beitritt zur Initiative „Sichere Hafenstädte“ befasst habe. Niemand stelle in Frage, dass Menschen in Todesgefahr gerettet werden müssen. Der Oberbürgermeister zählt die Leistungen in Sachen Flüchtlingsarbeit auf.

Gribl erteilt Initiative "Sicherer Hafen" eine klare Absage

Demnach engagiere sich die Stadtgesellschaft bereits bestmöglich in der Integrationsarbeit. Für Enttäuschung sorgt er am Ende auf Seiten des Bündnisses, das für einen Eintritt bei der Initiative „Sicherer Hafen“ kämpft. Dem erteilt Gribl nämlich eine klare Absage. Die Initiative ziele darauf ab, geltende Asyl- und Aufenthaltsgesetze nicht einzuhalten und zu verändern. Derartige rechtliche Gestaltungen lägen eindeutig außerhalb der kommunalen Befugnisse, betont er. Zudem sei das Etikett „Sichere Hafenstadt“ mit unüberschaubaren Inhalten verbunden, die sich ständig verändern würden. „Die möchte ich nicht unbesehen zugeordnet bekommen.“ Den ständigen Hinweis, dass sich 80 Städte bereits der Initiative angeschlossen haben, wie nun auch München, kritisiert Gribl als zu undifferenziert.

Die Landeshauptstadt etwa habe sich nur in drei von acht Punkten den Erklärungen angeschlossen. „Lassen Sie uns die Freiheit haben, die Interpretationshoheit für unsere Haltung zu behalten“, fordert er am Ende auf. „Es ist eine erklärte Grundhaltung für die Rettung von Menschenleben und der gelebten praktischen Hilfe bei der Aufnahme und Integration von Menschen.“ Wie seine Rede ankam?

Flüchtlingsrat: "Spagat des Oberbürgermeisters ist misslungen"

Überrascht zeigt sich etwa Andrea Finkel von der Seebrücke Augsburg. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass sich der Oberbürgermeister zu der Diskussion äußert – und vor allem so lange. „Es ist ein Zeichen, dass ihn die Seenotrettung bewegt. Inhaltlich aber hätte er mehr auf uns zugehen können.“ Gerade in Augsburg sei es wichtig, findet sie, mit einem Beitritt in die Initiative Druck auf die Politik und speziell auf Innenminister Horst Seehofer zu machen. „Wo Seehofer doch auch Ehrenbürger unserer Stadt ist.“ Doch man wolle mit dem Oberbürgermeister im Gespräch bleiben. Der Augsburger Flüchtlingsrat attestiert Gribl im Nachgang, dass der Spagat zwischen Wertschätzung der Initiative und Ablehnung der Inhalte gründlich misslungen sei. Ein Bekenntnis sei ausgeblieben, weil Gribl am Tag des Friedens keine Symbolpolitik machen wollte.

Politiker aller Parteien sind wie in jedem Jahr anwesend. Viele hatten zum offenen Brief Stellung bezogen. Ordnungsreferent Dirk Wurm (SPD) teilt mit: „Ich halte es für geboten, dass unsere Friedensstadt Augsburg sich zum sicheren Hafen erklärt, um die Bundesregierung bei der Verteilung von in Seenot geratene Flüchtlinge zu unterstützen.“

Bei den vielen Gästen wird es unterschiedlich aufgenommen, dass Kurt Gribl an der Friedenstafel das Thema Seenotrettung aufgreift. Zumindest gehört für einige an diesem Tag des mehrtägigen Friedensfest-Programmes Politik nicht hierher. Bernd Klinger etwa ist der Auffassung. Es sei alte Tradition, so der 70-jährige Augsburger, dass an dem Tag politische Ereignisse nicht eingebracht werden. „Jeder kann doch geteilter Meinung sein. Politische Themen bringen die Menschen nur gegeneinander auf. Das würde Unruhe in die Veranstaltung bringen."

Gerade das unbekümmerte Zusammensitzen und das gegenseitige Kennenlernen schätze er an der Friedenstafel sehr. Diese Gelegenheit nutzen freilich die Besucher des Friedensfestes auch in diesem Jahr bei schönem Wetter. Auch, wenn es wie im Vorjahr erneut etwas anders ablief.

Im weiteren Verlauf macht noch eine andere Gruppierung mit Transparenten auf sich aufmerksam. Über 40 Mitglieder der Bewegung „Fridays for Future“ stoßen zur Tafel hinzu. Sie tragen Plakate und rufen Parolen gegen den Braunkohleabbau. Zwei Mitglieder versuchen ein Rederecht zu bekommen. Es wird ihnen nicht erteilt. Dafür bleiben sie während der Veranstaltung auf dem Rathausplatz und zeigen still ihre Transparente. Die Mitglieder, die als Unterstützer im offenen Brief gelistet sind, kommen aus einem anderen Grund. „Heute hat der Weltklimarat seinen Sonderbericht zur Erderwärmung veröffentlicht. Darauf wollen wir hinweisen“, sagt Student Alex, 23, von Studis for Future.

