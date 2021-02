vor 27 Min.

Tödlicher Verkehrsunfall in der Pferseer Unterführung in Augsburg

In der Pferseer Unterführung gab es am Samstag einen schweren Unfall. Ein Fußgänger starb.

Zu einem tödlichen Unfall ist es in der Pferseer Unterführung in Augsburg gekommen. Ein 58-jähriger Fußgänger stirbt. Ein Auto hatte ihn beim Überqueren der Fahrbahn erfasst.

Tragischer Verkehrsunfall in der Pferseer Unterführung: Ein 58-Jähriger starb an den Folgen eines Zusammenpralls mit einem Auto.

Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall am Samstag gegen 15.45 Uhr im Bereich der Pferseer Unterführung. Ein 82-Jähriger fuhr laut Polizei mit seinem weißen Seat Mii in südwestlicher Richtung in die Unterführung. Hierbei übersah er wohl einen 58-Jährigen, der zu Fuß die Fahrbahn überquerte.

Unfall in der Pferseer Unterführung in Augsburg: Ein 58-Jähriger wird tödlich verletzt

Der Fußgänger wurde von dem Fahrzeug erfasst. Er wurde lebensgefährlich verletzt. Der Rettungsdienst lieferte den Schwerverletzten ins Uniklinikum Augsburg. Am Sonntagmorgen erlag der 58-Jährige seinen Verletzungen.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können. Personen, die sachdienliche Beobachtungen machen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Augsburg Mitte in Verbindung zu setzen. Die Telefonnummer lautet: 0821/323-2110. (möh)

