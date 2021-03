07:50 Uhr

Unfall auf B17: Zwei Schwerverletzte werden in Klinik geflogen

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochmorgen auf der B17 ereignet.

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochmorgen auf der B17 bei Inningen ereignet. Zwei Menschen wurden mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht.

Ein schwerer Unfall hat sich am frühen Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr auf der B17 kurz nach der Anschlussstelle Inningen in südlicher Richtung ereignet. Nach Angaben der Polizei war ein Auto mit zwei Insassen von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war anschließend gegen einen Baum geprallt. Die beiden Personen haben schwere Verletzungen erlitten. Sie wurden laut Polizei mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, offenbar in die Uniklinik.

Die B17 musste für etwa eine halbe Stunde komplett gesperrt werden. Danach wurde der Verkehr über die linke Spur weitergeleitet. Ein Ersthelfer, der namentlich nicht genannt werden will, hat gesehen, wie der Unfall passierte. Er selbst sei auf dem Weg in die Arbeit gewesen, erzählt der 30-Jährige unserer Redaktion. Er fuhr auf der rechten Spur der B17 als rund 120 Meter vor ihm "ein Auto von links scharf nach rechts schoss und gegen einen Baum prallte." Er habe sofort die Warnblinkanlage getätigt und angehalten.

Ersthelfer bei Unfall auf B17: "Das Auto fing zu brennen an"

Ein Polizist in Uniform sei aus einem anderen Privatfahrzeug ausgestiegen und habe mit der Koordination begonnen und ihn angewiesen, die Polizei und Rettungsleitstelle zu informieren. Weitere Ersthelfer hätten Feuerlöscher aus ihren Wagen geholt. "Das Auto rauchte und fing an zu brennen. Ich hörte laute Schreie aus dem Auto", berichtet er. Der Brand sei schnell gelöscht worden. Der Polizist und ein weiterer Mann hätten den Fahrer aus dem Auto geholt. "Ich hielt die Tür auf." Problematischer sei es bei der Beifahrerin gewesen. "Die Frau war eingeklemmt." Doch zufällig seien Fahrzeuge des Technischen Hilfswerks vorbeigekommen. Die Helfer hätten die Frau aus dem Wrack geborgen, dann seien Polizei und Feuerwehr gekommen, so der Zeuge.

Die Polizei kann bislang keine näheren Angaben zu den beiden Schwerverletzten machen. Auch ist die Unfallursache noch unklar. (ina/pos)

