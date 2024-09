Tempokontrolle auf A8: 19 Fahrverbote und hohe Bußgelder drohen

Ironie on -Ich stimme Ihnen zu, wer kann denn bei 240 Sachen noch die kleinen Schildchen lesen, die da an einem vorbei fliegen?- Ironie off. Aber mal ohne Ironie: Welche Wegstrecke legt ein Fahrzeug bei 240 km/h in einer Sekunde zurück? Und wie lange darf man gesetzlich auf die Bedienelemente des Fahrzeugs (gerne auch mal als Touchscreen ohne Blickkontakt nicht zu bedienen) starren? Das waren doch 10 Sekunden? Das wären dann 660 Meter ohne Blick zur Straße. Da erspare ich mir jeden Kommentar zum Tempolimit.