Tempokontrolle auf A8: 19 Fahrverbote und hohe Bußgelder drohen

Die Verkehrspolizei Augsburg hat am Sonntag auf der A8 bei Augsburg-West eine Geschwindigkeitsmessung in Fahrtrichtung München durchgeführt. In der Zeit von sechs Uhr morgens bis 20 Uhr abends ist hier das Tempo auf 120 km/h beschränkt. Doch daran hielten sich viele offenbar nicht.

Polizeikontrolle auf A8 bei Augsburg: Temposünder erwischt

Wie die Polizei berichtet, waren von insgesamt knapp 17.000 gemessenen Fahrzeugen 466 zu schnell unterwegs. 257 fuhren demnach so schnell, dass nun eine Bußgeldanzeige droht. Laut Polizei müssen sogar 19 Fahrer mit einem Fahrverbot rechnen. „Der traurige Höchstwert lag bei 239 km/h“, heißt es.

Für diese hohen Überschreitungen um fast das Doppelte der erlaubten Geschwindigkeit drohten ein Bußgeld von 700 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte. (ina)