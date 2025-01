Ärger wegen Bahnhofsumbau: Stadtwerke widersprechen Bahn

Der Umbau des Augsburger Hauptbahnhofs verzögert sich in Teilbereichen. Wann das Reisezentrum im Hauptgebäude einzieht und wann das Bahnhofslokal wiedereröffnet, ist offen. Die Deutsche Bahn spricht davon, dass der Start der Gaststätte „frühestens im Jahr 2026 realistisch“ sei. Die Bahn argumentiert, dass die Stadtwerke Augsburg als Partner im Verzug seien. Das Unternehmen gibt hingegen der Bahn die Schuld für etwaige Verzögerungen.

Eine Sprecherin der Bahn ließ sich dieser Tage wie folgt zitieren: „Wann die bislang noch nicht genutzten Flächen, zu denen Reisezentrum und Gaststätte zählen, an den Start gehen können, hängt im Wesentlichen davon ab, wie schnell die sicherheitstechnischen Anlagen wie Brandmeldeanlage oder auch Sprachalarmierungsanlage von den Stadtwerken final fertiggestellt werden und damit in die Verantwortung der DB übergehen können.“

Die Stadtwerke widersprechen. Eine Sprecherin sagt auf Anfrage: „Die im Eingriffsbereich der Stadtwerke befindlichen und damit geschuldeten Leistungen bezüglich der Brandmelde- und Sprachalarmierungsanlage im DB-Bereich sind alle vollständig erbracht und durch den Abnahmeprüfer des Eisenbahn-Bundesamtes für die Brandmeldeanlage am 8. Dezember 2023 und für die Sprachalarmierungsanlage am 23. Dezember 2023 bestätigt.“ Insofern sei die finale Fertigstellung vor einem Jahr bereits erfolgt. „Sowohl die Brandmelde- als auch die Sprachalarmierungsanlage sind in Betrieb und in den Verantwortungsbereich der DB übergegangen“, so die Stadtwerke.