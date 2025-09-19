Aktion in der Augsburger Innenstadt: Hier parken Menschen statt Autos

Spikeball oder Tischkicker spielen – mitten auf einer Straße, die sonst von Autos befahren wird: Dieses Erlebnis bot sich Jung und Alt am Freitagnachmittag in der Augsburger Bahnhofstraße. Grund dafür ist der sogenannte „Parking Day“, der durch eine Initiative des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), von Greenpeace und „Omas for Future“ ins Leben gerufen wurde. Ein Teil der Augsburger Bahnhofstraße wurde so für drei Stunden zur autofreien Zone.

Statt parkender Autos standen Infostände, Sitzsäcke zum Entspannen und Spielstationen für Kinder auf der Straße. Auch wenn der Parking Day in entspannter Atmosphäre stattfindet und viele Schaulustige anlockt, hat die Aktion für Anja Mayer vom ADFC einen ernsten Hintergrund: „Wir wollen mit der Aktion vor allem vormachen, wie der Platz in der Innenstadt auch anders genutzt werden könnte“, erklärt die 38-Jährige. „Der Parking Day zeigt, wie sehr die Aufenthaltsqualität in Städten steigt, wenn man den Raum den Menschen statt den Autos überlässt.“ Der ADFC wirbt deshalb für einen Umbau der Bahnhofsstraße, mit mehr Grünflächen und einem Kinderspielplatz.