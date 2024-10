Augsburger Football-Umbruch: Von den Raptors zu den Centurions im Rosenaustadion

Die Bilder sind spektakulär. Zwischen zwei Feuersäulen hindurch laufen die Spieler der Augsburg Raptors im Rosenaustadion Richtung Spielfeld. Nach ihrem Aufstieg aus der Bayernliga in die Regionalliga würden die Footballer, die eine Abteilung der TSG Augsburg sind, in der kommenden Saison ihre Heimspiele nicht mehr in Lechhausen, sondern gerne im städtischen Stadion am Rosenauberg austragen. „Wir sind schon jetzt bei Spitzenspielen auf der TSG-Anlage an unsere Grenzen gestoßen“, sagt Abteilungsleiter und Raptors-Chef Daniel Metzler. Er träumt von einer voll besetzten Haupttribüne (knapp 3.000 Plätze) bei den Heimspielen in der neuen Saison.

