Mann soll Anschlag auf Christkindlesmarkt geplant haben – Verdächtiger in Abschiebehaft

Ein 37-jähriger Asylbewerber aus dem Irak soll einen Anschlag auf den Christkindlesmarkt in Augsburg geplant haben. Das berichtet die Welt und verweist auf ihre eigene Recherche. Der Mann soll den Christkindlesmarkt ausgespäht und außerdem Kontakt zum IS gehabt haben. Die Polizei habe ihn festgenommen und so möglicherweise einen Anschlag verhindert, so die Zeitung. Die Hinweise seien von einem ausländischen Nachrichtendienst gekommen.

Das Amtsgericht Augsburg bestätigt die Verhaftung des Mannes gegenüber unserer Redaktion. Die Polizei habe den 37-Jährigen am Donnerstagabend dem Ermittlungsrichter vorgeführt, sagt eine Sprecherin des Amtsgerichts. Der Richter habe angeordnet, den Mann in Abschiebehaft zu nehmen.

Hier halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden:

Nach Informationen der Welt soll der Mann aus dem Irak bereits unter Terrorverdacht gestanden haben, weil er mit Posts in den sozialen Medien aufgefallen war, die den Islamischen Staat (IS) verherrlichen. Die Zeitung beruft sich auf die bayerische Polizei und Sicherheitsbehörden. Demnach soll der Mann im Zuge einer mutmaßlichen Ausspähaktion Fotos vom Augsburger Christkindlesmarkt gemacht haben. „Aus Gründen der Gefahrenabwehr hätten sich die Behörden daher am Mittwochabend zum Zugriff entschlossen“, heißt es in dem Bericht.

Polizei befürchtete offenbar einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Augsburg

In dem Medienbericht heißt es weiter, dass der Verdächtige in Kontakt mit IS-Mitgliedern gestanden habe und immer wieder Videos teilte, die Hinrichtungen und Selbstmordattentate zeigten und bei denen mit Sprengstoff ausgerüstete Fahrzeuge als tödliche Waffe eingesetzt wurden. „Ein solches Szenario fürchteten die Behörden nach der mutmaßlichen Ausspähaktion offenbar auch für den Christkindlesmarkt“, heißt es in dem Text. Es sei auch die Rede davon gewesen, mit einem Auto über einen Weihnachtsmarkt zu fahren.

Der Welt zufolge soll der Mann Anfang 2023 aus dem Irak nach Deutschland gekommen sein und einen Asylantrag gestellt haben. Eine offizielle Information zur Festnahme liege bisher nicht vor, er befinde sich nun in Abschiebehaft.

Das sind die Sicherheitsvorkehrungen für den Augsburger Weihnachtsmarkt

Schon seit vielen Jahren werden Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkte oder Stadtfeste verstärkt geschützt. Einschneidend war unter anderem der Anschlag am Berliner Breitscheidplatz, dort raste im Dezember 2016 ein islamistischer Attentäter mit einem Lkw auf den Weihnachtsmarkt und tötete dabei zwölf Menschen. Erst in diesem Sommer ereignete sich ein weiteres Attentat, das bei vielen Ängste auslöste: Ein mutmaßlicher Islamist, dessen Abschiebung gescheitert war, tötete in Solingen drei Menschen mit einem Messer und verletzte acht weitere teils lebensgefährlich.

In Augsburg hat die Stadt die Sicherheitsvorkehrungen schon vor Jahren erhöht. In diesem Jahr gilt etwa ein Messerverbot und es wurden erneut mobile Sperren errichtet, die an den Zufahrtsstraßen aufgebaut wurden um die Zugänge zu regeln und etwa einen Anschlag wie in Berlin zu verhindern.