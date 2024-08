FC Augsburg: Großer Run auf das neue Römertrikot

Schon von weitem ist am Freitag die Menschentraube vor dem FC Augsburg Fanshop in der City-Galerie zu erkennen. In zwei Reihen schlängeln sich die Fans bis weit aus dem Laden hinaus, um eines der begehrten Auswärtstrikots abzugreifen. Online ist das sogenannte Römertrikot seit Donnerstag erhältlich. Fans klagten allerdings aufgrund des hohen Andrangs und limitierter Stückzahl über lange Wartezeiten oder gingen sogar leer aus. Für viele bietet der Verkauf am Freitag in den Fanshops also die letzte Chance, um sich pünktlich zum Spiel am Samstag doch noch in das FCA-Dress zu werfen.

FC Augsburg: Römertrikot soll an Stadtgründung erinnern

„Römertrikot“ heißt das am Dienstag vorgestellte Shirt. Name und Design sollen dabei an die Gründung der Stadt Augsburg unter Kaiser Augustus erinnern. Neben den kaiserlichen Trikotfarben Bordeaux und Gold ist es vor allem die mit römischen Symbolen geprägte Vorderseite, welche die Verbindung zur Stadtgründung schaffen soll. Auch das Datum für den Verkaufsstart war kein Zufall: Am 8. August feierte die Stadt nicht nur das Friedensfest, sondern auch die Gründung des Vereins.

Icon Vergrößern Das rote Römertrikot des FC Augsburg orientiert sich an der Geschichte der Stadt und wurde von Model Nicola Cavanis, der Freundin von Ex-Nationalspieler Mats Hummels, präsentiert. Foto: FC Augsburg Icon Schließen Schließen Das rote Römertrikot des FC Augsburg orientiert sich an der Geschichte der Stadt und wurde von Model Nicola Cavanis, der Freundin von Ex-Nationalspieler Mats Hummels, präsentiert. Foto: FC Augsburg

Die Fans sind von dem neuen Design begeistert: „Das ist das schönste Trikot, das es bis jetzt gegeben hat“, schwärmt Jacqueline Leithold (34). Auch die anderen Besucher, die teilweise schon seit 9 Uhr morgens vor dem Laden warten, teilen die Begeisterung. Besonders die Farbgebung und die detaillierte Vorderseite gefällt den Fans. Dementsprechend groß war auch der Andrang im Online-Shop. Augsburg-Fan Jonas Rutsch (20) erzählt, dass er eineinhalb Stunden vor seinem Computer verbracht habe und trotzdem leer ausgegangen sei. Trotzdem sehen die meisten es sportlich und stehen auch am Freitagmorgen wieder lange in der, diesmal physischen, Schlange. Schade sei nur, dass es lediglich ein Auswärtstrikot ist und man es deshalb selten im Stadion sehen werde, beklagt Harald Leithold (64).

Am Samstag, 10. August, können die Zuschauer einen ersten Blick auf die Profis im „Römertrikot“ werfen, wenn sie Zuhause gegen Olympique Marseille ran müssen.