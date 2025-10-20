Augsburger Professorin wird in Corona-Enquete-Kommission berufen

Die Juristin Prof. Dr. Sina Fontana, Professorin am Zentrum für Klimaresilienz der Universität Augsburg, ist in die Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse“ des Deutschen Bundestages berufen worden. Die Kommission untersucht, welche politischen, gesellschaftlichen und strukturellen Lehren aus der Corona-Pandemie gezogen werden können, um Deutschland künftig besser auf Gesundheitskrisen vorzubereiten.

Corona-Aufarbeitung: Augsburger Professorin Sina Fontana in Enquete-Kommission berufen

Die Kommission arbeitet interdisziplinär und vereint Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen wie Gesundheitswesen, Wirtschaft, Bildung, Soziales, Politik, internationale Zusammenarbeit und öffentliche Kommunikation. Ihr Ziel ist es, bis Ende Juni 2027 einen umfassenden Abschlussbericht vorzulegen, der konkrete Empfehlungen zur besseren Prävention und Bewältigung zukünftiger Gesundheitskrisen enthalten soll. Insgesamt gehören der Kommission 14 Abgeordnete des Bundestages sowie 14 externe Sachverständige an.

Nach Auskunft der Uni wurden zuletzt immer häufiger Augsburger Forschende in Beratungsgremien der Politik berufen. (AZ)