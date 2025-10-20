Icon Menü
Augsburger Professorin wird in Corona-Enquete-Kommission berufen

Eine Professorin der Uni Augsburg soll dem Bund bei der Aufarbeitung der Corona-Pandemie helfen. Sie lehrt am Zentrum für Klimaresilienz.
    Prof. Dr. Sina Fontana, Professorin der Universität Augsburg, ist in die Corona-Enquete-Kommission berufen worden.
    Prof. Dr. Sina Fontana, Professorin der Universität Augsburg, ist in die Corona-Enquete-Kommission berufen worden. Foto: Universität Augsburg

    Die Juristin Prof. Dr. Sina Fontana, Professorin am Zentrum für Klimaresilienz der Universität Augsburg, ist in die Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse“ des Deutschen Bundestages berufen worden. Die Kommission untersucht, welche politischen, gesellschaftlichen und strukturellen Lehren aus der Corona-Pandemie gezogen werden können, um Deutschland künftig besser auf Gesundheitskrisen vorzubereiten.

    Corona-Aufarbeitung: Augsburger Professorin Sina Fontana in Enquete-Kommission berufen

    Die Kommission arbeitet interdisziplinär und vereint Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen wie Gesundheitswesen, Wirtschaft, Bildung, Soziales, Politik, internationale Zusammenarbeit und öffentliche Kommunikation. Ihr Ziel ist es, bis Ende Juni 2027 einen umfassenden Abschlussbericht vorzulegen, der konkrete Empfehlungen zur besseren Prävention und Bewältigung zukünftiger Gesundheitskrisen enthalten soll. Insgesamt gehören der Kommission 14 Abgeordnete des Bundestages sowie 14 externe Sachverständige an.

    Nach Auskunft der Uni wurden zuletzt immer häufiger Augsburger Forschende in Beratungsgremien der Politik berufen. (AZ)

