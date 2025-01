Auffällig langsam unterwegs: Polizei stoppt Auto in Augsburg

Ein Auto, das deutlich langsamer als erlaubt unterwegs war, hat am Donnerstagabend in Augsburg die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Statt der erlaubten 50 km/h fuhr der Skoda nur mit etwa 25 km/h. Die Polizisten hielten das Auto gegen 20 Uhr in der Schießgrabenstraße an und bemerkten den Grund für das langsame Tempo: Die Windschutzscheibe des Wagens war laut Polizei komplett angelaufen und eine Sicht auf die Fahrbahn nur eingeschränkt möglich.

Der 79-jährige Fahrer habe sich hinsichtlich seines gefährlichen Verhaltens überhaupt nicht einsichtig gezeigt, meldet die Polizei. Weil die Beamten eine Weiterfahrt unter diesen Bedingungen aber nicht zuließen, musste der 79-Jährige die Fahrzeugscheiben schließlich reinigen. Der Mann muss nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung mit Konsequenzen rechnen. (AZ)