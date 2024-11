Kampf um Marktanteile: Glasfaserkabel werden teils doppelt verlegt

Einige Anwohner in Göggingen und Haunstetten werden sich in den kommenden Monaten darauf einstellen müssen, dass ihre Straße bzw. der Gehweg erneut aufgerissen wird, nachdem dort in der Vergangenheit schon Glasfaserkabel verlegt wurden. Inzwischen ist ein weiterer Anbieter in Augsburg aktiv, der seine eigenen Leitungen verlegen möchte. Man rechne bei der aktuell laufenden Ausbauwelle, in der es allerdings nicht nur um Doppelerschließung geht, mit einer Dauer von mehreren Monaten bis ins Frühjahr, so Tiefbauamtsleiter Günter Höhnberg.

Stefan Krog