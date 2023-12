1 PS trifft 150: Der Bunte Kreis bekommt ein Auto gespendet

In Augsburg wurden dieses Jahr wieder fleißig Weihnachtswünsche erfüllt. Viele Unternehmen und Organisationen haben für Bedürftige gesammelt und gespendet.

Viele Firmen und Organisationen sammeln am Jahresende Spenden, um Bedürftige zu unterstützen. Die Toni Immobilien GmbH besipielsweise unterstützt den Bunten Kreis mit einem VW Passat Kombi. Das ehemalige Firmenfahrzeug wird dem Verein überlassen, der sich für Familien mit chronisch, krebs- und schwerstkranken Kindern in der Region einsetzt. Initiator der Spendenaktion ist der beim Toni Park für Vermietung und Vertrieb zuständige Reinhard Doll. Er engagiert sich seit Jahren für die Arbeit des Bunten Kreises: "Wir möchten uns sozial engagieren und einen Beitrag in der Region leisten. Dabei liegen uns vor allem Kinder am Herzen, besonders diejenigen, die benachteiligt oder beeinträchtigt sind." Übergeben wurde das Auto auf dem Gelände des Ziegelhofs, dem tiergestützten Therapiezentrum des Bunten Kreises.

Einhundert Sterne für den Wunschbaum Einhundert Sterne für den Wunschbaum bastelten für die Altenhilfe Augsburg die Mitglieder des Seniorenbeirats (v.l.) Wera Thurner Wera, Ingrid Schaletzky, Antje Friedrich, Serpil Aygün und Ingrid Schnieringer. Foto: Vanessa Hoffmann

Weihnachtswünsche wurden in diesem Jahr nicht nur Kindern erfüllt. Durch die Wunschbaum-Aktion im Seniorenzentrum Servatius erfüllt der Rotary Club 100 Wnsche der Bewohnerinnen und Bewohner der städtischen Altenhilfe. „Es sind viele kleine, bescheidene Wünsche, die den Menschen eine große Freude machen“, sagt Werkleiterin Susanne Greger. Am gefragtesten seien warme Socken, Kuscheldecken und Schokolade gewesen. Die Aktion wurde von der Altenhilfe initiiert und sollte ursprünglich durch öffentliche Spenden finanziert werden, doch dann erklärte sich der Rotary Club Augsburg-Fuggerstadt dazu bereit, die Geschenke zu sponsern.

HWK-Präsident Hans-Peter Rauch (rechts) überreichte die Schecks gemeinsam mit Vertretern der Donauwörther Mondspritzer und weiteren Spendengebern an den Leiter der Kinderklinik Augsburg, Prof. Dr. Dr. Michael Frühwald (3. v.l.). Foto: Ulrich Wirth

Benefiz-Turniere für den Glühwürmchen e.V.

Die Handwerkskammer Schwaben und die Donauwörther Mondspritzer haben Sport und Wohltätigkeit vereint. Bei den Benefiz-Turnieren im Sommer konnten 15.000 Euro erzielt werden, die jetzt an den Glühwürmchen e.V. gespendet wurden. Der Verein wurde 2002 von Eltern und Angehörigen krebskranker Kinder gegründet, um in Form von Gesprächen, Beratung und finanzieller Zuwendung schnelle und unbürokratische Hilfe zu leisten. „Es gibt viel Not auf der Welt. Aber eben auch hier bei uns in Schwaben gibt es harte Schicksale. Wir wollen für eine Unterstützung der Kinderkrebshilfe sorgen und auch ein Zeichen dafür setzen, dass soziales Engagement eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft spielt," so HWK-Präsident Hans-Peter Rauch. Zusätzlich verzichtete die HWK Schwaben darauf, Weihnachtskarten zu versenden und spendete stattdessen weitere 1.500 Euro an die Kinderkrebshilfe.