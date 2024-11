10.000 Streikende erwartet: IG Metall ruft am Montag in Augsburg und Donauwörth zum Streik auf

Die IG Metall ruft für Montag die Beschäftigten in den Metall- und Elektro-Betrieben zu Warnstreiks in Augsburg und Donauwörth auf. Damit will sie Druck auf den bayerischen Arbeitgeberverband aufbauen, der sich ebenfalls am Montag gemeinsam mit der bayerischen Verhandlungskommission zur nächsten Verhandlungsrunde treffen wird. Die Gewerkschaft rechnet in Augsburg und Donauwörth mit 10.000 Teilnehmern. Der Demonstrationszug in Augsburg startet um 10 Uhr vor der MAN und endet um 11 Uhr am Königsplatz. Hier ist anschließend eine Kundgebung geplant. Die IG Metall rief bereits in den letzten Wochen zu Warnstreiks auf. In Bayern fordert sie für die Beschäftigten unter anderem sieben Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Das Gehalt von Auszubildenden soll um 170 Euro steigen. (klijo)

