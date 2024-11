14-Jähriger muss nach Attacke mit Hammer in U-Haft

Die Attacke war gravierend. So gravierend, dass die Staatsanwaltschaft nun einen Haftbefehl gegen einen 14 Jahre alten Jugendlichen aus Augsburg erwirkt hat, der vergangene Woche in Pfersee mit einem Hammer auf einen anderen Teenager eingeschlagen haben soll. Zugleich haben die Ermittler neue Informationen zur Tat, darunter auch eine Zeugenbeschreibung möglicher Mittäter, die an dem Tag mit dem 14-Jährigen unterwegs gewesen sein sollen.

Wie berichtet, hatte sich die Gewalttat am Donnerstag im Schlösslepark abgespielt. Dabei erlitt der 16-jährige Jugendliche schwere Verletzungen. Laut Polizei hielt sich der 16-Jährige gegen 17.45 Uhr mit Bekannten in dem Park auf, als sich unvermittelt eine Gruppe von vier Personen näherte. Wie die Polizei weiter berichtet, ging ein zunächst Unbekannter auf den 16-Jährigen mit einem Hammer los und verletzte ihn am Kopf. Anschließend flohen die vier Gruppenmitglieder. Das Opfer kam schwer verletzt in die Augsburger Uniklinik. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte, bestehe aber keine Lebensgefahr.

14-Jähriger verletzt 16-Jährigen im Schlösslepark in Augsburg-Pfersee mit Hammer am Kopf

Nach dem Vorfall fahndete die Polizei mit zahlreichen Beamten nach den Verdächtigen. Sie suchten das Umfeld des Parks in Pfersee ab – zunächst ohne Ergebnis. Doch noch in der Nacht auf Freitag ermittelten die Beamten dann einen 14-jährigen Jugendlichen. Einsatzkräfte der Polizei suchten ihn wenig später in seiner Wohnung auf. Die weiteren Ermittlungen erhärteten schließlich den Tatverdacht, so die Polizei. Der 14-Jährige wurde zunächst festgenommen. Am Samstag sei er dann einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, der einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte, heißt es von der Polizei auf Anfrage. Seither sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft.

Zeugen haben der Polizei auch die möglicherweise beteiligten und weiter flüchtigen Begleiter des Jugendlichen beschrieben; dieses Trio soll am Donnerstag vermummt unterwegs gewesen sein. Nach Angaben der Ermittler trugen die mutmaßlichen Mittäter schwarze Skimasken, schwarze Daunenjacken mit Fellkragen, dunkle Baggy-Jeans und schwarze Schuhe.

Unklar ist bislang, ob es gegen den 14-Jährigen beim bisherigen Tatvorwurf der gefährlichen Körperverletzung bleibt, oder ob die Staatsanwaltschaft diesen im Laufe des Ermittlungsverfahrens abändert – etwa zu einem versuchten Totschlag. Dazu müssten die Ermittler zu der Annahme gelangen, dass der Täter den Tod des Opfers zumindest billigend in Kauf nahm, was angesichts der Ausgangslage denkbar erscheint.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder Hinweise auf die Mittäter des 14-Jährigen geben können, sich unter Telefon 0821/323-3821 zu melden.