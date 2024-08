15-Jährige von Auto erfasst und mehrere Meter weit geschleudert

Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Autofahrer ist es am Freitag gegen 19 Uhr in Lechhausen gekommen. Eine 15-Jährige war laut Polizei auf der Kurt-Schumacher-Straße in nördlicher Richtung unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr Ecke Steinerne Furt ein. Zur gleichen Zeit befuhr ein 69-jähriger Autofahrer die Steinerne Furt in westlicher Richtung und wollte ebenfalls in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah er die von links kommende Fahrradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die 15-Jährige wurde dadurch mehrere Meter weit auf die Fahrbahn geschleudert. Der Rettungsdienst brachte die Fahrradfahrerin zur Versorgung ins Universitätsklinikum Augsburg. Sie erlitt eine Gehirnerschütterung. Offenbar hatte die 15-Jährige Glück im Unglück, zum Unfallzeitpunkt trug sie keinen Fahrradhelm. (gau)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lechhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis