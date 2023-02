Augsburg

vor 47 Min.

16-Jährige im Prozess um angedrohten Ehrenmord: "Ich dachte, ich muss sterben"

Im Prozess um einen mutmaßlich geplanten Ehrenmord an einer 16-Jährigen Jesidin aus Augsburg wurde das Mädchen für ihre Zeugenaussage per Video dazugeschaltet.

Plus Der Aufenthaltsort der 16-jährigen Jesidin aus Augsburg ist geheim. Sie wurde per Video dem Prozess zugeschaltet. Was sie über ihren Vater und Bruder sagte.

Gefasst erzählt die 16-Jährige, wie ihr ältester Bruder ihr den eigenen Abschiedsbrief diktierte. Es sollte offenbar wie Selbstmord aussehen. Die ersten beiden Sätze, die sie schreiben musste, weiß das Mädchen noch ziemlich genau. „Liebe Mama, wenn ihr diesen Brief lest, bin ich nicht mehr am Leben. Es war zu viel Druck in der Schule, den ich nicht mehr ausgehalten habe.“ Das Mädchen, das der Richterin ihr Martyrium schildert, ist jene Jesidin aus Augsburg, ihr eigener Vater und ihr ältester Bruder sollen sie mit dem Tod bedroht haben. Am dritten Verhandlungstag des Prozesses am Augsburger Amtsgericht wurde die Aussage der jungen Zeugin mit Spannung erwartet. Sie erfolgt in einem ungewöhnlichen Rahmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

