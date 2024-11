17-Jährige ist ohne Fahrerlaubnis unterwegs und fährt gegen Gebäude

Am Samstag gegen 22.45 Uhr ist in der Lechhauser Straße ein ungewöhnlicher Unfall passiert. Laut Polizei war eine 17-Jährige mit zwei Mitfahrern in südliche Richtung unterwegs, als sie beim Abbiegen auf einen Parkplatz die Kontrolle über ihr Auto verlor. Dabei kollidierte der Wagen mit einem Gebäude. Die 17-Jährige und ein Mitfahrer wurden leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die 17-Jährige keine Fahrerlaubnis hat. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen die 17-Jährige. Auch der Halter des Autos muss mit einer Anzeige wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen. (klijo)

