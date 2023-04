200 Personen setzen mit Ostermarsch in Augsburg ein Zeichen für Frieden

Der traditionelle Ostermarsch beginnt mit einer Kundgebung am Moritzplatz. Die Teilnehmer ziehen in einem Zug durch die Innenstadt.

Rund 200 Menschen haben am Samstagmittag in der Augsburger Innenstadt ein Zeichen für Frieden gesetzt. Sie nahmen am Ostermarsch teil, der mit einer Kundgebung am Moritzplatz begonnen hatte. Bei Nieselregen folgten die Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Ausführungen von mehreren Rednern.

Initiatoren der Veranstaltung waren die Augsburger Friedensinitiative (AFI) und weitere Augsburger Organisationen. Bei der Veranstaltung wurde Kritik an der Bundesregierung geübt. Seit mehr als einem Jahr herrsche nun Krieg in der Ukraine. Den Angriff Russlands auf das Land habe Bundeskanzler Olaf Scholz als Anlass genommen, eine „Zeitenwende“ auszurufen, klang in den Reden durch. Tatsächlich habe keine Wende stattgefunden, "sondern nur eine Verstärkung einer schon vorher bestehenden Politik der Aufrüstung und Konfrontation". Allerdings habe der Krieg Russlands gegen die Ukraine der Ampelkoalition die Möglichkeit gegeben, "Bedenken gegen einen gigantischen Militäretat, der 100 Milliarden Euro zusätzlicher Schulden und zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts verschlingt, beiseitezuschieben".

Der Ostermarsch in Augsburg hat Tradition. Foto: Silvio Wyszengrad

Klaus Stampfer von der Augsburger Friedensinitiative meinte, "dass eigentlich jetzt Millionen Menschen auf die Straße gehen müssten, um für einen sofortigen Waffenstillstand und für Verhandlungen zur Beendigung des Krieges zu demonstrieren". Die ältere Generation habe die Folgen von Kriegen weitaus näher erlebt: "Die Generation unserer Kinder und Enkel wurde anders sozialisiert." Für sie sei Krieg keine große Bedrohung. Man müsse die jüngere Generation aufklären, so Stampfer.

Die Friedensinitiative ist ein Bündnis aus verschiedenen Organisationen

Die Augsburger Friedensinitiative (AFI) ist nach eigenen Angaben ein lockeres Bündnis aus verschiedenen Organisationen und engagierten Einzelpersonen, die gegen Krieg und Militarismus aktiv sind. Sie besteht seit 1980 und führt unter anderem den Ostermarsch und die Augsburger Friedenswochen durch. Die AFI sei überparteilich und setze sich für die Wahrung der Menschenrechte und des Völkerrechts ein, heißt es weiter.

Lesen Sie dazu auch