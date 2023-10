270.000-Euro-Zuschuss: Umweltbildungszentrum soll jetzt durchstarten

Die Mitarbeiter im Umweltbildungszentrum konnten wegen Geldmangels nicht richtig loslegen. Die Stadt muss eine hohe Summe zuschießen, um das Programm zu starten.

Nachhaltig Geld anlegen, den Balkon daheim insektenfreundlich machen, plastikfrei leben: Über 700 Angebote für eine ökologisch sensible Lebensweise konnten Augsburgerinnen und Augsburger in diesem Jahr über die Umweltstation belegen. Allerdings lief der Betrieb im nagelneuen Umweltbildungszentrum (UBZ) am Botanischen Garten nur stockend an, weil es am Geld fehlte. Mit umfangreichen Fördermitteln der Stadt soll sich das 2024 verbessern. Eine Unsicherheit bleibt.

Die Geldprobleme beim Aufbau und Betrieb des Zentrums beschäftigten einmal mehr den Umweltausschuss des Stadtrats. Betreiber des UBZ, das im April eröffnet wurde, ist der städtische Landschaftspflegeverband. Er konnte zunächst nicht einmal die geplante Inneneinrichtung im Neubau durchfinanzieren. Hintergrund ist, dass ein entsprechendes Förderprogramm des Freistaats auslief, die städtischen Mittel allein reichten nicht aus. Der Ausschuss stimmte mit großer Mehrheit (gegen AFD) einem weiteren Zuschuss für die Ausstattung in Höhe von 65.000 Euro zu. Mitarbeitende der Umweltstation und des Landschaftspflegeverbandes haben nach monatelanger Wartezeit vor vier Wochen die neuen Räume bezogen. Jetzt wird es darum gehen, den Betrieb hochzufahren.

Die Stadt Augsburg darf das UBZ kostenlos überlassen

Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) sagte, "Umweltbildung ist in diesen Zeiten ein wichtiges Thema." Nun seien weitere Details für den Betrieb des UBZ geklärt. Juristisch abgesichert sei, dass die Stadt Augsburg die Räumlichkeiten dem Landschaftspflegeverband zur Erfüllung von kommunalen Aufgaben kostenlos überlassen darf. Eine Vereinbarung wird vorbereitet. Der Umweltausschuss stimmte außerdem zu, dass im kommenden Jahr städtische Fördermittel von über 200.000 Euro für den laufenden Betrieb des Zentrums bereitgestellt werden. Beispielsweise muss der Landschaftspflegeverband Hausmeister, Reinigungskräfte und Aufsichtspersonal einstellen. Gerechnet wird mit 2800 Aufsichtsstunden pro Jahr. Diese Kosten waren bislang nicht abgedeckt. Generell ist es so, dass der Landschaftspflegeverband für seine inhaltliche Arbeit viele öffentliche Fördermittel an Land zieht, für Reinigungskräfte oder Hausmeister darf er dieses Geld aber nicht ausgeben.

65 Bilder Eröffnung im Umweltbildungszentrum Augsburg – die schönsten Bilder Foto: Michael Eichhammer und Michael Hochgemuth

Im Ausschuss wurde kritisch nachgefragt, wie es nach dem holprigen Start des Zentrums im Frühjahr aktuell aussieht. Erben betonte, die städtische Landschaftspflege habe ihre Aufgaben auch diesen Sommer erfüllen können. Jetzt könne der Betrieb im Neubau weiter hochgefahren werden. Peter Rauscher (Grüne) sprach von dem großen Anliegen, das UBZ mit Leben zu erfüllen. Mit der neuen Finanzausstattung werde es auf einem ganz anderen Niveau unterwegs sein und Früchte tragen. Nicolas Liebig vom Landschaftspflegeverband kündigt an, im kommenden Jahr wolle man an die Marke von 1000 Veranstaltungen herankommen. Mindestens 50 eigene Angebote sollen im Neubau stattfinden, dazu weitere Veranstaltungen von Externen. "Der Zuspruch im UBZ ist riesig", so Liebig. Er sei sicher, dass es bis 2026 unter Volllast laufen werde.

Weiterer Finanzbedarf des Umweltbildungszentrums ist unklar

Nicht klar ist, wie es mit dem Finanzbedarf weitergeht. Für 2024 wird durch Vermietungen mit Einnahmen von knapp 62.000 Euro im UBZ gerechnet. Lars Vollmar (FDP) wollte wissen, welche Fördermittel die Stadt in den Folgejahren einplanen müsse. Erben sagte, der Landschaftspflegeverband habe den Auftrag, selber Einnahmen zu erwirtschaften. Wie sich die Kosten im UBZ entwickeln werden, sei jedoch "wie ein Blick in die Glaskugel".

Lesen Sie dazu auch