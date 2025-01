45.000 Euro Schaden nach Kollision mit Tram

Am Freitag hatte sich wie berichtet ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw ereignet. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei gibt nun den Unfallhergang bekannt: Demnach war ein 55-Jähriger gegen 12.30 Uhr mit seinem Toyota in der Hermanstraße unterwegs. Parallel fuhr eine Straßenbahn der Linie 1 in Richtung Lechhausen. Offenbar unvermittelt wendete der Toyota-Fahrer, wobei es zum Zusammenstoß mit der Tram kam. Durch die Kollision wurde der 55-Jährige leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Insgesamt wird der Sachschaden von der Polizei auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Am Toyota entstand Totalschaden, die Straßenbahn wurde im vorderen Bereich ebenfalls beschädigt. Die Hermanstraße musste zeitweise komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Der 55-Jährige muss jetzt mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung rechnen. (ziss)

