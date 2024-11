50. Augsburger Presseball: Eine Nacht voller Herz und Sinn

Schöner hätte man einen runden Geburtstag nicht feiern können als mit einer glanzvollen Ballnacht und 2400 Gästen im Kongress am Park: Die Augsburger Allgemeine lud am Samstag zum 50. Mal zum Augsburger Presseball ein, um mit Gästen aus der Region, sowie Prominenten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft einen besonderen Abend zu verbringen. Im Mittelpunkt stand die Freude am Leben, vor allem aber der karitative Zweck. Die Erlöse der Tombola und anderer Aktionen zum Jubiläumsball kommen der Stiftung Kartei der Not, dem Leserhilfswerk der Mediengruppe Pressedruck, zugute. Ministerpräsident Markus Söder machte dem Ball in seiner Rede ein besonderes Kompliment.

Der Augsburger Presseball fand erstmals 1973 statt. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 musste die Benefizgala pausieren und feiert somit in diesem Jahr den 50. Geburtstag. Für Gastgeberin Alexandra Holland stand erneut die Arbeit der Kartei der Not im Mittelpunkt. In ihrer Begrüßung erinnerte sie an das verheerende Hochwasser, das Mitte des Jahres Teile der Region schwer getroffen hatte: „Wir haben in den Monaten Juni und Juli bei 1427 Anträgen 1340 Soforthilfen mit einem Gesamtvolumen von fast 3,7 Millionen Euro leisten können. Die Dimension dieser Hilfeleistung ist für die Kartei der Not historisch“, bilanzierte Holland auch im Namen der Kuratoriumsvorsitzenden Ellinor Scherer. Seit 1965 konnte das Hilfswerk 51 Millionen Euro an Spendengeldern sammeln.

Söder lobt Augsburger Presseball als den „schönsten und besten“ Ball in Bayern

Ministerpräsident Markus Söder griff in einem Grußwort die Arbeit der Kartei der Not auf. Sie sei eine einzigartige Idee von Menschlichkeit und Herzlichkeit. Und auch dem Presseball machte er ein Kompliment: „Dieser Ball ist der schönste und beste, den es in ganz Bayern gibt.“ Den Eröffnungstanz überließ der CSU-Politiker dann aber traditionell seinen Ministern: Europaminister Eric Beißwenger (CSU) und Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) übernahmen. Auch Klaus Holetscheck (CSU) war Gast des Presseballs.

Icon Galerie 100 Bilder 50 Jahre Presseball – zu diesem Jubiläum ist im Kongress am Park noch mehr geboten als sonst. Wir zeigen die besten Bilder des Abendprogramms.

Sie alle feierten gemeinsam mit 2400 Gästen, unter ihnen auch Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU), Schauspieler Michael Brandner (“Hubert ohne Staller“), FCA-Präsident Markus Krapf oder die Präsidenten von Industrie- und Handels- sowie der Handwerkskammer, Reinhold Braun und Hans-Peter Rauch sowie der Intendant des Staatstheaters, André Bücker. „Wir wollen an diesem Abend mit Herz und Sinn wunderbare Stunden voller Leichtigkeit und Fröhlichkeit verbringen“, so Alexandra Holland. Aktuelle Herausforderungen in Politik und Gesellschaft sollen dabei nicht ausgeblendet werden.

Icon Vergrößern Presseball-Gastgeberin Alexandra Holland (2. von links) freute sich über den Besuch von Ministerpräsident Markus Söder (Mitte). Auch Andreas Scherer (Vorsitzender der Geschäftsführung der Mediengruppe Pressedruck, rechts), sowie die Chefredakteure Andrea Kümpfbeck und Peter Müller feierten den 50. Geburtstag der Benefizgala. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Presseball-Gastgeberin Alexandra Holland (2. von links) freute sich über den Besuch von Ministerpräsident Markus Söder (Mitte). Auch Andreas Scherer (Vorsitzender der Geschäftsführung der Mediengruppe Pressedruck, rechts), sowie die Chefredakteure Andrea Kümpfbeck und Peter Müller feierten den 50. Geburtstag der Benefizgala. Foto: Marcus Merk

Den Gästen ist dies gelungen. Sie tauchten bis weit nach Mitternacht an verschiedenen Orten im Kongress am Park – vom Hauptsaal mit der Bigband Steinbach oder mit hochkarätigen Musikern in der Ginbar und im Champagnerfoyer – in die festliche Stimmung ein. Auf der Casino-Galerie wurde mit Spannung erwartet, in welchem Fach die Roulettekugel landet, wenige Meter weiter kosteten die Ballgäste von einer besonderen Geburtstagstorte: Tortenkünstlerin Diana Schmierer hatte in 100 Arbeitsstunden ein Kunstwerk mit fünf Etagen in den Ballfarben Rot und Gold kreiert. Presseball-Illustratorin Kera Till zeichnete im Foyer live und wenige Meter weiter konnten sich die Gäste von Künstler Florian Riemerschmid porträtieren lassen. Künstler Stefan Szczesny hatte eine goldene Metall-Skulptur zur Verfügung gestellt, die Lebensfreude in schwierigen Zeiten symbolisiert und für 4200 Euro zugunsten der Kartei der Not versteigert wurde.

Icon Galerie 134 Bilder 2400 Menschen feiern den 50. Augsburger Presseball im Kongress am Park. Dafür haben sie sich schick gemacht – und können sich sehen lassen!

Um 23 Uhr wurden die Hauptpreise der Tombola vergeben. Auch in diesem Jahr gab es, wie bereits beim Premierenball 1973, einen Mercedes zu gewinnen. Gesponsort wurde dieser von der Mercedes-Benz-Niederlassung Augsburg. Sein Wert: rund 30.000 Euro. Ausgiebig feiern konnte Gewinnerin Barbara Krauße ab kurz nach Mitternacht mit dem Stargast. Die Band „MEUTE“, unter anderem bekannt durch ihren Auftritt in der TV-Serie „Babylon Berlin“ brachte den Hauptsaal zum Beben.