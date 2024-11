55 Euro für Falschparken: Strafzettel-„Abzocke“ ärgert UKA-Besucher

Es ist ein Dienstag, als Natalie Fischer in Haunstetten in die Sauerbruchstraße abbiegt, bei sich einige Sorgen. Sie will ihren Vater besuchen, der am südlichen Standort der Uniklinik Augsburg (UKA) behandelt wird. Zuvor muss sie ihr Auto parken, nur wo? Der Parkplatz ist voll. Also sucht sich Fischer eine Stelle, die nicht eigens als Parkfläche ausgewiesen ist, aber weder Ausfahrten noch andere Fahrzeuge blockiert. Ein Schritt, der ihr teuer zu stehen kommt. Denn als Fischer zurückkommt, prangt auf der Windschutzscheibe ihres Opels ein gelber Zettel. Die Botschaft, verfasst vom Mitarbeiter einer privaten Parküberwachungsfirma: 55 Euro Strafe. Fischer sieht den Verstoß ein, aber diese Strafe? „Abzocke“, sagt die Augsburgerin.

