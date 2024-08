69-Jähriger ist ohne Führerschein unterwegs – und überfährt rote Ampel

In der Gögginger Straße hat die Polizei am Mittwoch einen Mann gestoppt, der ohne Führerschein unterwegs war. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, überquerte er um 9 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Kreuzung zur Rosenaustraße – trotz roter Ampel. Beamte kontrollierten den Mann daraufhin und stellten fest, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hatte.

Kein Führerschein, rote Ampel überfahren: Augsburger Polizei ermittelt

Es war offenbar nicht der erste Vorfall dieser Art, weshalb die Beamten das Fahrzeug sicherstellten und die Weiterfahrt unterbanden. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 69-Jährigen. (kmax)