700 Jahre Annakirche in Augsburg: Von der Kraft eines geschichtsträchtigen Ortes

Im Jahr 1321 wurde der Grundstein für die Kirche St. Anna gelegt. Die Kirchengemeinde mitten in der Stadt feiert den Sommer hindurch ihr Gründungsjubiläum.

Im Kreuzgang der St.-Anna-Kirche hängen seit Kurzem Banner. Darauf erzählen Menschen aus der Gemeinde, was für sie ganz persönlich das Psalmwort "Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ bedeutet. „Wir können losgehen und unsere ganz individuellen Lebensmöglichkeiten ergreifen", schreibt Claudia, 54. "Wir können darauf vertrauen, nicht allein zu sein. Ich tue dies immer wieder und erlebe das Paradoxon, in Freiheit gehalten zu sein." Der Psalm ist das geistliche Leitwort eines großen Jubiläums, das die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Anna in diesem Jahr feiert: Vor über 700 Jahren, 1321, wurde der Grundstein für die Annakirche gelegt – es hatte sich hier der Bettelorden der Karmeliten angesiedelt.

Die Annakirche, mitten in der Stadt, stellt seit Jahrhunderten eine Größe dar. Bis heute. Hier wurde Geschichte geschrieben, die ihre Spuren hinterlassen und in die Welt hinaus gewirkt hat. Hier haben Menschen erfahren, was es heißt, in einer sich stets verändernden Welt auf festem Grund zu stehen und gleichzeitig den "Blick nach oben", in die "andere Dimension" offenzuhalten. Diese Erfahrung bringt Pfarrer Thomas Hegner in Verbindung mit der Annakirche als Kirchenraum. Der Blick des Betrachters geht in der prächtigen, vor einigen Jahren umfassend sanierten Kirche, unweigerlich nach oben, in die Höhe, in die Weite.

Die Annakirche in Augsburg erzählt auch von der Zuversicht der Menschen

"700 Jahre mittendrin" ist das Jubiläum überschrieben. St. Anna war mittendrin: Während der Reformation, als hier im Jahr 1525 die erste evangelische Abendmahlsfeier stattfand – 1548 wurde sie evangelische Hauptkirche in der Stadt. Während des Dreißigjährigen Krieges, als die evangelischen Kirchen schließen mussten, und sich die Gemeinde mit aller Kraft dafür eingesetzt hatte, trotzdem Gottesdienste zu feiern – im Freien, im Hof des Annakollegs. Ausgerechnet aus diesen turbulenten Jahren stammen zwei kostbare Abendmahlkelche und ein bis heute noch verwendetes Taufgeschirr, von Bürgern für St. Anna gestiftet. "Diese ganze Geschichte prägt einen Ort", ist Pfarrer Thomas Hegner überzeugt, "die Geschichte hat ihre Kraft". Sie erzählt auch von der Zuversicht der Menschen.

Hegner fragt sich: "Was wurde wohl alles in diese Kirche hinein gebetet, hinein gesprochen!" Auch wenn das Christentum heute immer weniger gelebt wird, so finden Menschen immer noch ihren Weg nach St. Anna. "Ich bin ein Stück weit ratlos, wie wir die Menschen heute ansprechen können", gesteht Pfarrer Hegner. Aber er ist davon überzeugt, "dass wir Menschen in all dem, was sie umtreibt, in ihrer Suche nach Spiritualität und Tiefe, mit unserer christlichen Botschaft etwas zu sagen haben". In der Annakirche mit der Goldschmiedekapelle oder den Innenhöfen lassen sich auch Orte der Stille finden, inmitten des Getriebes der Stadt. Geplant ist auch, demnächst im Ostchor eine künstlerisch mit Lichtern gestaltete Gebetsstation zu schaffen.

Im Sommer feiert die Annakirche in Augsburg ihr Gründungsjubiläum

Den ganzen Sommer hindurch – bis zum festlichen Abschluss am 1. Oktober – gibt es an der Annakirche ein Jubiläumsprogramm. Ein Festkonzert bildet am Samstag, 1. Juli, 19 Uhr, den Auftakt der Feierlichkeiten. Es singt der Madrigalchor von St. Anna unter Leitung von Johannes Eppelein unter anderem die 2. Sinfonie "Lobgesang" von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Als Zeichen für die gute ökumenische Nachbarschaft mit der katholischen Moritzkirche wird ein ökumenischer Festgottesdienst am Sonntag, 9. Juli, 11 Uhr, in der Annakirche sein, zu dem der katholische Stadtdekan und Moritzpfarrer Helmut Haug als Prediger eingeladen ist. Dieser Sonntag wird als "Fest der Gemeinden" gefeiert.

In Hinblick auf Kirchenführungen hat sich das Team von St. Anna etwas Besonderes ausgedacht: Im Juli und August werden sieben Führungen jeweils ein Jahrhundert als Schwerpunkt in den Blick nehmen. In Sommergottesdiensten lassen sich die Prediger und Predigerinnen etwas zum Thema "Richtungen" einfallen. Ebenso findet sich im Festprogramm noch viel Musik, bis hin zu "Music & Dance Poetry" mit der Ballett- und Tanzakademie Daniel Zaboj, die die Geschichte von der "Skulptur eines Engels" erzählt. Zum abschließenden Festgottesdienst am 1. Oktober wird Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm als Prediger erwartet.