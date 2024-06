75 Zentimeter Wasser im Keller: In Haunstetten beginnt das große Aufräumen

Ein Anwohner im Viertel am Brunnenbach schildert, wie er das Hochwasser im eigenen Haus erlebt hat. Noch immer steht der Pegel bei sieben Zentimetern. Das hat Gründe.

Montagvormittag, es regnet im Augsburger Stadtteil Haunstetten. Das ist nicht ungewöhnlich in den zurückliegenden Tagen. Was allerdings vor allem am Samstag an Regenmassen runterging, hat nicht nur in Haunstetten für gravierende Schäden gesorgt. Vor allem das Gebiet rund um den Brunnenbach war massiv betroffen. Wasser stand in einzelnen Kellern auf einer Höhe von 75 Zentimetern. Abpumpen allein reichte mitunter nicht, das Grundwasser drückte von unten nach. Am Montag beginnt die Aufarbeitung des Geschehens.

Hochwasser in Augsburg: Das Wasser im Keller stieg von Treppenstufe zu Treppenstufe

Ein Anwohner, der sich namentlich nicht zitieren lässt, war am Samstag daheim. Er erinnert sich an die Abläufe und die aufregenden Stunden. Jetzt am Montag stellt er fest: "Ich bin im Gegensatz zu den Menschen in Nordendorf, Diedorf und anderen Orten in der Region kaum betroffen." Das Haus sei bewohnbar, nur der Keller stehe weiterhin unter Wasser. Am Montagvormittag sind es noch sieben Zentimeter. Das sah am Samstagnachmittag ganz anders aus: Die Rekordmarke stand da bei 75 Zentimetern. Das Wasser habe sich am Samstag von Treppenstufe zu Treppenstufe hochgearbeitet. Mithilfe von moderner Technik sei es ihm und Helfern gelungen, einen Großteil des Wassers abzupumpen.

Im Wohngebiet nahe des Brunnenbachs hatten Bewohner seit Samstagfrüh mit Hochwasser zu kämpfen. Da der Strom in einzelnen Häusern über Stunden komplett ausfiel, wurden Notstromaggregate nötig. Wer Kontakte zu Firmen hatte, durfte sich glücklich schätzen. Je größer das Aggregat, desto besser. Mithilfe von kleinen und großen Schläuchen floss das Wasser aus dem Keller ab.

Dieses Notstromaggregat kam am Samstag in Haunstetten zum Einsatz. Foto: Michael Hörmann

Es blieb Zeit, die absehbaren Schäden einzuschätzen. Ein Bewohner im Viertel meinte: „Ich brauche sicherlich eine neue Heizung. Waschmaschine und Trockner sind ebenfalls kaputt. Und neu gestrichen muss auch werden.“

Für den Anwohner, der seit vielen Jahren in Haunstetten lebt, geht der Blick nach vorne: "Auf dem Stand von sieben Zentimetern halte ich das Wasser die nächste Zeit. Der Grundwasserpegel muss wieder normal sein." Dann werde der Boden aufgewischt und Instandsetzungsarbeiten könnten beginnen. Der Bewohner geht in seinem Fall von einem Schaden im fünfstelligen Bereich aus: „Und dazu kommen die ganzen bürokratischen Angelegenheiten mit den Versicherungen.“ Der Samstag hätte so schön sein können, sagt der Hausbesitzer rückblickend: „Ich war mit Freunden mittags zu einem Frühschoppen verabredet. Und da hätte es sicher kein Wasser gegeben.“

Der Brunnenbach trat in Haunstetten über das Ufer und überflutete einen Kleingarten. Die Anlage wurde von der Stadt gesperrt. Foto: Peter Fastl

Geschichten über das Hochwasser gibt es viele zu erzählen. Barbara Schreiber zum Beispiel sagt, in der Nacht auf Samstag hätte sie gerade mal eine Stunde geschlafen, ihr Mann gar nicht. Unermüdlich hätten sie Eimer um Eimer mit Wasser aus dem Keller hochgetragen, der sich beständig mit neuem Wasser gefüllt hat. "Die Kinder haben drei oder vier Stunden geschlafen, dann haben wir sie wieder aufwecken müssen, weil wir es zu zweit nicht geschafft haben", sagt die Frau. Ein Bekannter hätte ihnen morgens zwei Pumpen vorbeigebracht. In der Nacht hätten sie zudem im Baumarkt online zwei weitere Pumpen reserviert und gleich am Morgen abgeholt. Es sei ein Kraftakt gewesen. Aber auch Barbara Schreiber sagt, dass sie im Vergleich zu vielen anderen Hochwasseropfern vergleichsweise glimpflich weggekommen sei.