77-Jähriger stirbt trotz Reanimation an Straßenbahnhaltestelle

Polizeibeamte haben in Göggingen um das Leben eines Mannes gekämpft. Mithilfe einer Ärztin konnten sie den 77-Jährigen stabilisieren, doch der Mann starb im Uniklinikum.

Nicht mehr retten konnten Polizeibeamte einen 77-Jährigen, der beim Verlassen der Straßenbahn in Göggingen zusammengebrochen war. Wie die Polizei berichtet, wurden Beamte zu einer kollabierten männlichen Person im Bereich der Haltestelle "Maria Stern" in die Gögginger Straße gerufen. Bereits nach zwei Minuten traf die erste Streife am Bahnsteig ein und begann umgehend mit der Reanimation des Mannes.

Nach Angaben von Zeugen war der Mann nach Verlassen der Straßenbahn plötzlich zusammengebrochen und regungslos am Boden liegengeblieben. Bei der Reanimation konnte auch eine zufällig anwesende Ärztin unterstützen. Vorerst wurde der 77-Jährige nach erfolgreicher Reanimation im stabilen Zustand ins Uniklinikum gebracht werden. Dort starb er jedoch nach einigen Stunden.

Der 77-Jährige litt unter Vorerkrankungen. Diese waren aller Wahrscheinlichkeit nach ursächlich für den Zusammenbruch. Die Angehörigen des Verstorbenen wurden verständigt. Polizeiliche Ermittlungen zur Todesursache waren nicht notwendig, so die Polizei. (att)